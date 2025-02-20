報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年2月20日星期四
股市最前線
東涌臨海住宅地每呎低見1501元 新地逾6億中標 擬投資35億建中小型住宅
新地過去7個月 逾35億連吸5地
兩周四盤先後開價 南首折實均呎1.74萬推
Coasto折實均呎1.7萬 1房折實382萬入場
大生馬氏放售翠雅山 估值1年多跌27%
匯控全年多賺6.5% 勝預期 回購最多20億美元 擬今明年18億美元作遣散
匯控上季預期信貸減值損失升五成
恒生純利升3％ 不良貸款比率達6.12%
恒指跌32點 成交縮至不足3000億
晶泰黑芝麻同日配股共吸逾33億 晶泰股價反升近兩成 上月曾配售籌逾11億
證監虛產路線圖 研准質押孖展融資
陳茂波：港大力投資Web3基礎設施培育人才
冠君產業去年可分派收入減15%
國泰：前艙載客率穩健增長
內地上月一線城市新建住宅售價跌3.4%
特朗普擬徵車半導體藥物關稅 分析：目標非單中國 對亞洲影響尤甚
電動貨車Nikola 申破產保護
英上月CPI升3%超預期 英鎊兌港元維持9.8算
楊智佳：匯控估值可更高 前景應穩中有升
港元定存建行亞洲1個月年息見6.18厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：蒙牛倘回調或試16.5元
羅福莉：神化一個人 捧得多高摔得多重
劉思明：資金續在AI概念輪動 部分落後股或趕上
周顯：直把財赤當立秋
湯文亮：取締網約車 更多的士冚旗
高力香港曾展鵬：賣地應刪不必要條款 增吸引力
北部都會區提升競爭力 發揮港在大灣區角色
港元定存建行亞洲1個月年息見6.18厘
prev
next
【明報專訊】港元定存高息精選1個月見6.18厘，為建行亞洲新客戶透過「e賬戶服務」開戶之特惠定存年利率。
（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
東涌臨海住宅地每呎低見1501元 新地逾6億中標 擬投資35億建中小型住宅
新地過去7個月 逾35億連吸5地
兩周四盤先後開價 南首折實均呎1.74萬推
Coasto折實均呎1.7萬 1房折實382萬入場
大生馬氏放售翠雅山 估值1年多跌27%
匯控全年多賺6.5% 勝預期 回購最多20億美元 擬今明年18億美元作遣散
匯控上季預期信貸減值損失升五成
恒生純利升3％ 不良貸款比率達6.12%
恒指跌32點 成交縮至不足3000億
晶泰黑芝麻同日配股共吸逾33億 晶泰股價反升近兩成 上月曾配售籌逾11億
證監虛產路線圖 研准質押孖展融資
陳茂波：港大力投資Web3基礎設施培育人才
冠君產業去年可分派收入減15%
國泰：前艙載客率穩健增長
內地上月一線城市新建住宅售價跌3.4%
特朗普擬徵車半導體藥物關稅 分析：目標非單中國 對亞洲影響尤甚
電動貨車Nikola 申破產保護
英上月CPI升3%超預期 英鎊兌港元維持9.8算
楊智佳：匯控估值可更高 前景應穩中有升
港元定存建行亞洲1個月年息見6.18厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：蒙牛倘回調或試16.5元
羅福莉：神化一個人 捧得多高摔得多重
劉思明：資金續在AI概念輪動 部分落後股或趕上
周顯：直把財赤當立秋
湯文亮：取締網約車 更多的士冚旗
高力香港曾展鵬：賣地應刪不必要條款 增吸引力
北部都會區提升競爭力 發揮港在大灣區角色
東涌臨海住宅地每呎低見1501元 新地逾6億中標 擬投資35億建中小型住宅
新地過去7個月 逾35億連吸5地
兩周四盤先後開價 南首折實均呎1.74萬推
Coasto折實均呎1.7萬 1房折實382萬入場
大生馬氏放售翠雅山 估值1年多跌27%
匯控全年多賺6.5% 勝預期 回購最多20億美元 擬今明年18億美元作遣散
匯控上季預期信貸減值損失升五成
恒生純利升3％ 不良貸款比率達6.12%
恒指跌32點 成交縮至不足3000億
晶泰黑芝麻同日配股共吸逾33億 晶泰股價反升近兩成 上月曾配售籌逾11億
證監虛產路線圖 研准質押孖展融資
陳茂波：港大力投資Web3基礎設施培育人才
冠君產業去年可分派收入減15%
國泰：前艙載客率穩健增長
內地上月一線城市新建住宅售價跌3.4%
特朗普擬徵車半導體藥物關稅 分析：目標非單中國 對亞洲影響尤甚
電動貨車Nikola 申破產保護
英上月CPI升3%超預期 英鎊兌港元維持9.8算
楊智佳：匯控估值可更高 前景應穩中有升
英鎊定存高息精選
技術取勝：蒙牛倘回調或試16.5元
羅福莉：神化一個人 捧得多高摔得多重
劉思明：資金續在AI概念輪動 部分落後股或趕上
周顯：直把財赤當立秋
湯文亮：取締網約車 更多的士冚旗
高力香港曾展鵬：賣地應刪不必要條款 增吸引力
北部都會區提升競爭力 發揮港在大灣區角色
prev
next
相關新聞
英鎊定存高息精選