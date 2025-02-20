陳茂波：港大力投資Web3基礎設施培育人才

鄭志剛：看好港成數字資產國際樞紐

陳續稱，香港正大力投資Web3相關基礎設施及培育人才，包括將數碼港和科學園打造為Web3創新及金融科技中心，並透過產學合作培養區塊鏈專才，配合各項人才入境計劃吸納國際頂尖技術人才，以確保香港持續處於科技進步的前沿。

另外，久未於公開場合露面的新世界發展（0017）非執行副主席兼非執董鄭志剛（Adrian），昨以香港財富傳承學院主席身分出席會議發表演說，指出數字資產、創新和現實世界資產（RWA）代幣化等趨勢正在迅速影響財富的創造、管理及跨代傳承方式。鄭志剛認為，香港政府已建立有利於虛擬資產發展的監管框架，如金管局去年8月已推出Ensemble項目沙盒，聚焦四大主題促進代幣化資產應用，而新資本投資者入境計劃也於本月出現將加密貨幣納入財富標準的案例，意味香港在數字資產領域擁有廣闊前景，看好香港成為相關領域的國際化樞紐。

被譽為幣圈盛事的「Consensus」今年首次移師香港，一連三日（18日至今日）舉辦。早前有消息指出，本屆大會的與會者規模或逾8000人。大會昨日進入第二天，現場氣氛熱烈，直至中午12時左右依然有各國與會者排隊領取通行證入場。大會工作人員指出，活動入場名額已全數經線上預定方式派出。