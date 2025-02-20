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經濟

晶泰黑芝麻同日配股共吸逾33億 晶泰股價反升近兩成 上月曾配售籌逾11億

【明報專訊】本港兩家按上市規則18C章上市的特專科技半新股，昨日同日宣布配股集資。當中去年6月中旬上市的晶泰科技（2228），在上月配股集資11.25億元後，再落實折讓5.86%、按每股配股價6.1元，進一步籌集淨額20.8億元。另一特專科技公司黑芝麻（2533）則以11.79%折讓，按每股23.2元，配售5365萬股新股，集資淨額達12.37億元。雖然兩股折讓價批股，但是市場承接力強，晶泰股價更反而一度勁升22.84%，收市時升幅仍達18.98%；黑芝麻亦升3.23%。

明報記者 陳偉燊

不少人工智能（AI）及汽車智能駕駛概念股，在過去數月，隨市場逐步轉旺股價炒高時配股集資。自去年12月中，商湯（0020）配股集資27.87億元後，配售集資逾10億元的個案顯著增加，反映市場胃納增。同時亦有個案如晶泰科技在上市逾半年後，短期內兩度配售集資，共取得32.05億元資金，遠比去年6月上市集資9.42億元還要多，亦為近期透過二手配售市場集資最多的科技公司。

晶泰兩度配股距1個月

均設90日禁售期

晶泰科技兩次配售後該股均受到90日禁售限制，聯席整體協調人同為中信証券及國泰君安，惟今次配股時距只有1個月。該股昨落實配售集資淨額20.8億元，會用於產品迭代升級、產品商業化及潛在收購。至於1月份配售取得淨額11.25億元後，已使用了9250萬元，料可使用至2027年底。

黑芝麻集資用於技術研發等

至於黑芝麻，是次配售集資淨額12.44億元，同樣比去年8月份上市時集資9.51億元為多。是次集資，主要用於進一步支持核心技術及尖端技術研發、提升商品化能力、選擇性進行戰略投資及營運資金。完成配售後，未經配售代理書面同意，需設90日禁售期。

分析：科技股二手市場集資陸續有來

除了晶泰短時間內兩次配售之外，此前知行汽車科技（1274）亦於去年11月及今年2月進行兩次配售，共集資3.01億元。

有外資行處理科技、媒體和電訊投行業務高層指出，較早前不少科技股在做價較低時上市集資，因此事隔一段時間趁目前較高價配售，取得相對足夠資金發展。

此外，隨着近兩個月大部分科技股股價大升，有資金需求的公司趁勢善價售股，這樣便可在印發較少股數下對原有股東的攤薄效應減少。他預期未來一段時間，科技股在二手市場集資的活動會陸續有來。

相關字詞﹕知行汽車科技 商湯 晶泰科技 黑芝麻

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