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經濟

匯控上季預期信貸減值損失升五成

【明報專訊】匯控（0005）去年第四季錄得預期信貸減值損失（ECL）13.62億美元，為2022年第四季以來最多，以固定匯率計算按年上升50.33%，全年ECL為34.14億美元。ECL佔客戶貸款平均總額為0.36%，按年上升0.02個百分點，維持0.3%至0.4%的中長期指引範圍。市場關注香港地產發展商信貸質素有否惡化，財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）表示，該行相關貸款質素強勁，無抵押貸款當中有九成為投資級別，而且貸款人為擁有多元化收入的綜合企業，質素惡化壓力甚低。

匯控披露，截至去年底在港的商業地產貸款，撇除內地房企部分，有54%為有抵押貸款，當中被評為「減值」部分的貸款借貸成數（LTV），由去年底的71%降至58%，反映相關敞口已大為縮小。郭珮瑛指抵押貸款的抵押比率高，過去違約率亦低，預計未來可以持續。她指政府去年放寬按揭措施，本港地產成交和物業價格有所回升，已見市場有正面趨勢，對信貸質素前景樂觀。行政總裁艾橋智則指，隨着本港經濟改善、利率下降，不認為本港地產貸款會大幅增加信貸損失撥備。

美國去年第三季啟動減息周期，不過去年第四季匯控銀行業務淨利息收益，按季上升2.17%至109.5億美元，全年為437.38億美元。匯控給予今年淨利息收益約420億美元指引，換言之或下跌約3.97%。

郭珮瑛表示，基於遠期利率曲線，預期今年美國減息3次，不過時間會因應美國通脹情况變動，一旦減息若延後一至兩季，將對淨利息收入影響將大為不同。

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