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經濟

匯控全年多賺6.5% 勝預期 回購最多20億美元 擬今明年18億美元作遣散

【明報專訊】匯控（0005）公布去年第四季業績，除稅前利潤為22.77億美元，以固定匯率計算按年上升1.81倍，撇除出售阿根廷業務等須予注意項目為73.23億美元，按年上升8.05%，高於市場預期的67.23億美元。匯控同時公布業績指引，目標在今年減少3億美元成本，並於2026年底前將年化成本基礎減少15億美元，該行會因而在今明兩年承擔18億美元遣散和其他預付成本。行政總裁艾橋智表示，節省成本主要透過減省重複職位，並不會明顯影響收入，可以直接在盈利反映。

明報記者 歐陽偉昉

匯控亦公布業績指引，今年至2027年的每年平均有股本回報率 （RoTE） 目標約為15%，即維持2024年目標水平，業績與指引皆有驚喜，帶動匯控下午開市高開1.44%，收市報88.4元，1.38%，續創2011年以來新高。匯控倫敦股價高開，早段最高見折合88.92港元，不過隨後高位回吐，截至本港時間下午10時折合報87.67港元，較本港收市低0.83%。

匯控料重組可減僱員薪酬開支8%

匯控預計，通過重組可減少僱員薪酬開支8%。該行本周起裁減包括香港在內的投行員工，艾橋智表示，裁減職位主要為取消多重管理架構，以及合併工商金融和資本市場兩大批發銀行業務後出現的重疊職位，較多是薪酬較高的高層人員，他沒有削減職位的目標，不過裁減數目會少於8%。他預期主要節省成本決策會在今年進行，效果會在今年和明年逐漸顯現，並在2027年完全反映。

匯控將在中期內，從非策略業務額外調配15億美元，至具有明顯競爭優勢和增值機遇的領域，艾橋智表示，將會投資亞洲和英國財富管理業務，特別提及財富管理樞紐香港、新加坡、阿聯酋，以及大型市場中國內地和印度，該行亦擬加強在英國中小企、生成式人工智能的投資。

CEO：回購仍為優先選項

匯控亦擬加強在交易銀行（transaction banking）的投資，去季批發交易銀行業務佔匯控收入達兩成，對於關稅會否影響匯控相關業務，艾橋智指過去8年環球貿易總額增長雖然較以往放慢，但每年仍有單位數增長，認為未來增長仍會持續，只是全球貿易走廊被重置，區域內貿易更為重要。他指今次關稅演變較歷來更迅速，客戶需要更快地改變供應鏈和分銷渠道，匯控作為最大貿易銀行，於重要貿易路線有業務部署，並了解本地和國際監管，因此在支持客戶方面有良好的業務定位。

大摩調高匯控目標價至92.3元

匯控去季每股股息派0.36美元，全年普通股息0.66美元（未計特別息），高於疫前的0.51美元，並公布進行20億美元回購，艾橋智指回購仍為向股東分派剩餘資本的優先選項。摩根士丹利報告指出，匯控目標至2027年的RoTE維持約15%，料股價有正面反應，大摩將今年匯控每股盈利預期上調7.6%至1.32美元，明年上調9.8%至1.46美元，並因而調高匯控目標價9.1%至92.3元，評級維持「超配」。

相關字詞﹕艾橋智 匯控重組 銀行股 對等關稅 財富管理 關稅 匯控

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