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經濟
香港地產

新地過去7個月 逾35億連吸5地

【明報專訊】翻查資料，今年度政府暫售出4幅住宅官地，包括3幅分別位於沙田源順圍、小瀝源路及美田路地，以及昨批出的東涌106B區住宅地，賣地收入共約28.5億元，除小瀝源路地由華懋以逾10.21億元中標外，餘下3幅均由新地（0016）中標，總額逾18億元，涉約75萬方呎樓面。

值得留意的是，新地除上述3幅住宅官地外，去年7及8月亦完成兩幅地皮補地價，分別為粉嶺北第10區地皮，以及沙田大圍香粉寮項目，兩項補地價分別逾5.16億及12.13億元，即補地價共17.29億元，涉82.91萬方呎。換言之，新地過去7個月共斥約35.55億元吸納5地，可建共約157.95萬方呎樓面。

市建局山東街項目招意向 涉380伙

據去年《財政預算案》，本年度賣地收益估算約330億元，據網上公開資料，目前賣地收入連同補地價暫只有逾76.5億元，僅為目標逾兩成。不過發展局長甯漢豪曾稱，賣地收入是市場行為，政府不能為爭取賣地收入而定下不符合市場狀况的地價。

另市建局昨公布，首個採用「項目發展促進服務」方式收集市場意見的旺角山東街/地士道街項目，今日起展招收發展商意向書，並在下月6日截收意向，將首度採用「住宅和非住宅地積比互換」，項目住宅地積比率上限放寬至8.5倍，即樓面約15.2萬方呎，預計提供約380伙。市場人士估計，項目估值約7.6億至逾9億元，預計每呎樓面地價約5000至6000元。

[香港地產]

相關字詞﹕東涌第106B區 市建局 山東街/地士道街項目 新地

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