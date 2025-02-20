新地過去7個月 逾35億連吸5地

值得留意的是，新地除上述3幅住宅官地外，去年7及8月亦完成兩幅地皮補地價，分別為粉嶺北第10區地皮，以及沙田大圍香粉寮項目，兩項補地價分別逾5.16億及12.13億元，即補地價共17.29億元，涉82.91萬方呎。換言之，新地過去7個月共斥約35.55億元吸納5地，可建共約157.95萬方呎樓面。

市建局山東街項目招意向 涉380伙

據去年《財政預算案》，本年度賣地收益估算約330億元，據網上公開資料，目前賣地收入連同補地價暫只有逾76.5億元，僅為目標逾兩成。不過發展局長甯漢豪曾稱，賣地收入是市場行為，政府不能為爭取賣地收入而定下不符合市場狀况的地價。

另市建局昨公布，首個採用「項目發展促進服務」方式收集市場意見的旺角山東街/地士道街項目，今日起展招收發展商意向書，並在下月6日截收意向，將首度採用「住宅和非住宅地積比互換」，項目住宅地積比率上限放寬至8.5倍，即樓面約15.2萬方呎，預計提供約380伙。市場人士估計，項目估值約7.6億至逾9億元，預計每呎樓面地價約5000至6000元。

[香港地產]