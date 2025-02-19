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劉敬華 基金特區

基金特區

基金特區：柏瑞看好亞洲美元企業債 「特朗普2.0」政治風險影響料溫和

【明報專訊】隨着「特朗普2.0」時代展開，市場關注美國關稅政策對亞洲經濟的影響。柏瑞投資亞洲固定收益聯席主管孫道涵指出，儘管貿易、貨幣政策等政策風險，以及地緣政治風險等不確定因素，可能導致今年整體投資市場趨向波動，但預期對亞洲債市的影響將較溫和，尤其看好以美元計價的亞洲企業債券表現。

回顧2024年，亞洲區內的美元企業債表現出眾。孫道涵表示，雖然去年美國聯儲局累計減息1厘，惟環球債息普遍向上，主要受惠於孳息曲線由倒掛轉向正常化，去年全年美國10年期國債券孳息率約升60點子（100點子等於1厘），雖然去年底整體債券市場的信貸利差明顯收窄，但是去年亞洲美元企業債孳息率仍高於其他主要信貸市場，其中亞洲投資級別美元企業債的孳息率由去年初的5.16厘，升至去年底的5.31厘，此孳息率不僅高於歷史平均水平，亦較已發展市場投資級別債券吸引，而去年亞洲投資級別美元企業債回報達4.22%，期內亞洲高收益美元企業債回報更達15.2%。

淨槓桿比率維持平穩水平

展望2025年亞洲美元企業債表現，孫道涵指出，該公司對今年區內投資級別美元企業債及高收益美元企業債表現，均持樂觀正面的觀點，主要基於估值、基本面及市場供求等因素支持，於估值方面，整體亞洲美元企業債無論是相對自身歷史水平，或是其他已發展市場仍然吸引，以亞洲高收益美元企業債為例，去年底此類債券孳息達10.3厘，高於同期美國高收益企業債的7.5厘孳息率，預期今年亞洲高收益美元企業債回報未必可達去年的高水平，但料仍有望錄高單位數回報。

基本面方面，孫道涵預期，美國加徵關稅對亞洲美元企業債券的影響有限，因為區內大部分發債企業的主要收入來源均非美國，以摩根大通亞洲信貸指數（JACI）為例，當中約500間發債企業中，僅2.5%企業其收入逾一成來自美國市場，以致亞洲債券對貿易關稅的敏感度普遍不高，同時亞洲企業的淨槓桿比率亦不高，以亞洲投資級別債為例，去年底相關發債企業的淨槓桿比率約1.1倍，較美國投資級別債的2.9倍，及歐洲投資級別債的2.7倍為低（見圖），過去數年亞洲美元企業債的淨槓桿比率也維持於一個平穩的水平，利好債券的信貸評級，目前亞洲美元企業債券中約八成半屬投資級別債券，高收益債券僅佔15%，去年獲提升評級的亞洲美元企業債的數目，亦較遭降級的多。

內房比例大降 整體違約率改善

違約率方面，孫道涵指出，內房債問題一度影響亞洲美元企業債的違約率，隨着中國房地產業佔摩根大通亞洲非投資級別信貸指數比重由2021年時佔35%，降至去年底約佔7%，整體市場違約率持續改善，其中亞洲高收益債券違約率已由2022年的16.8%，持續下降至去年底的約4.5%，而去年底撇除內房債後的違約率僅0.8%，較歷史水平為低，亦低於美國高收益債券的違約率，預期今年亞洲高收益美元企業債券的違約率可維持於偏低水平。該公司預計，2025年亞洲信貸的基本面將保持穩定，其分析顯示亞洲信貸對較高的融資成本和匯率波動具有韌性，因大多數信貸對兩者的評級敏感度較低。

澳日美元企債今年表現料佳

至於市場供求，孫道涵表示，過去中國企業債佔亞洲美元企業債比重偏高，經過上一個美國加息周期後，對不少中國企業而言，於內地發行人民幣債券的成本較發行美債為低，令近年整體亞洲美元企業債供應減少，惟此類債券孳息吸引下，對需求有一定支持，但鑑於供應減少，近年投資者開始將投資領域擴闊至整個亞太區債市，因而看好澳洲及日本的美元企業債今年的表現，基於與區內評級相若的同類資產相比，信貸利差相對較闊，估值吸引，預計這兩個地區將繼續受惠於分散投資需求；至於行業方面，相對看好兩個市場的金融業，其中日本金融業的信貸基本因素將受本地利率上升所支持，而澳洲銀行債估值亦較不少地區的銀行債吸引。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]

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