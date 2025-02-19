YOHO WEST 現樓示範單位會所曝光

【明報專訊】新地（0016）快將推出天水圍天榮站YOHO WEST PARKSIDE前，旗下YOHO WEST 1期近月亦已入伙，發展商昨向傳媒展示3個交樓標準現樓示範單位及會所。其中2B座極高層Simplex 2B室，實積747方呎，屬3房1套連工人套房間隔，設特色平台，可遠眺深圳市景；2B座高層B1室，實用596方呎，3房1套間隔，設開放式廚房，望天水圍公園景；2B座高層B2室，實用433方呎，兩房間隔，設開放式廚房，享開揚公園景觀。
ONE STANLEY加推7伙 下周一起招標
屋苑會所「YOHO HOUSE」連戶外園林總面積約10萬方呎，配備24小時健身室、32.5米長室外泳池、影音房及兒童遊樂場等設施及服務。新地工程管理部策劃總監沈學雄表示，屋苑1期已售逾1200伙，2期YOHO WEST PARKSIDE涉525伙，現正待批預售，關鍵日期為明年9月。
由龍光集團（3380）及合景泰富（1813）合作發展的鴨脷洲新盤凱玥，已屆現樓。龍光集團銷售及市場總監高藹華表示，凱玥累售52伙，套現逾36億元。合景泰富集團副總經理（香港及海外）張詩韻稱，將視乎市况加推更多不同戶型單位，如海景戶、3房雙套房單位等，項目預計呎租逾70元，回報率約2.9厘。資料顯示，全盤總數295伙，即累售單位佔全盤約18%。
建灝地產旗下赤柱ONE STANLEY，昨加推7伙特色分層大宅招標，建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次推出之單位分布於3、6及7座，實用834至2,565方呎，涵蓋2房1套至5房4套，將於下周一起招標，亦因很多客人對約2800方呎或以上獨立屋表示興趣，集團未來會考慮推出更多戶型應市。
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