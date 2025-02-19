朗天峰已開價250伙周六首輪盡推 南首Coasto兩單幢盤最快今日齊開價

明報記者 林尚民

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗天峰昨加推60伙，包括32個一房及28個兩房單位，實用282至397方呎，定價362萬至607萬元，扣減所有折扣及現金回贈後，折實295.04萬至494.94萬元，折實實呎10,347至13,558元。就價單所見，今張價單折實均呎11,693元，較首兩張價單10,658元及11,376元分別高9.7％及2.8％，但發展商指今次加推同屬原價加推。項目已公布250個單位價單，整體平均折實實呎為11,109元。【朗天峰示範單位看睇樓手冊】

朗天峰昨加推60伙 折實均呎1.17萬

此外，發展商昨公布首張銷售安排，共推出250伙於周六首輪開售。就銷售安排所見，A組大手時段買家最多可購買6伙，當中需包括一個指定兩房單位；B組買家最多可購兩伙，每名買家最多可在A、B組各遞交1份購樓意向登記，每個登記最多可遞交3張本票或支票，即每名買家最多可入6票。

另外，恒基地產代理董事兼營業（二）部總經理韓家輝表示，南首最快今日公布首張價單，涉及不少於63伙，以一兩房為主，項目最快明日開放示範單位予公眾參觀，目標本月底至下月初發售。發展商昨開放兩個交樓標準示範單位予傳媒參觀，包括實用263方呎的22樓B5室一房戶，以及實用342方呎的22樓B2室兩房戶，項目所有單位均設有日本品牌通風裝置，讓住戶關上窗戶及露台門後，仍可為室內帶來鮮風，為全港首個住宅項目採用該類裝置。

皇都今晚次輪賣88伙

至於新世界（0017）北角皇都，將於今晚進行次輪銷售，涉及88伙，至昨午4時截止，連同上一輪銷售向隅客再入票的「復活票」，共收約8450票，超額認購約95倍。項目昨以3189.6萬元售出實用886方呎的33樓A2室，三房一套連儲物室間隔，實呎約3.6萬元。項目暫累售189伙，套現逾22.8億元，平均實呎近2.3萬元。