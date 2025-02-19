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經濟
2025年2月19日星期三
股市最前線
轉數快千元轉帳須強制核對名稱 原先萬元交易額門檻大幅下降 金管局新招防騙
恒指漲360點 二萬三關得而復失 北水淨流入224億4年最多
大摩：內地民企政策由整頓轉向提振
百度上季營收下滑 美股早段挫6％
希慎利蘊蓮：港零售樓市見「少少曙光」
Keeta港申KeeMart商標 或攻網上超市 行業競爭趨白熱化 公司未回應
keeta drone商標去年註冊 冀成首批港無人機配送公司
美銀：未來兩年大型地產商不太可能違約
富融銀行：核心系統升級 新產品開發時間大減
ASM向綠科發部分要約 擬購15%股權
三一重工最快下半年 來港上市集資117億
匯控據報解僱港40投資銀行家
新世界抵押品加碼 為2027年到期貸款再融資
馬斯克旗下xAI推Grok 3 號稱「全球最聰明AI模型」 測試表現勝對手
澳洲央行減息1/4厘 行長：明年中前減息幾次太樂觀
OpenAI授特別投票權 抵禦外部敵意收購
楊智佳：聯邦制藥可趁回穩吸
港元定存PAO Bank1個月年息見8厘
澳元定存高息精選
富達國際：AI升級 台股料「蛇行盤升」
技術取勝：中石油5.9元不宜失
劉思明：港股展韌性 高息股受到追捧
周顯：特朗普當年靠香港翻身
湯文亮：點解財務公司數目大減？
朗天峰已開價250伙周六首輪盡推 南首Coasto兩單幢盤最快今日齊開價
YOHO WEST 現樓示範單位會所曝光
Monkey Tree等掃5伙舊樓 3個月斥1689萬
荔枝角道能仁校舍5800萬沽 呎價2566元
永隆家族大坑道項目 申建高架車道
朗天峰主打一兩房 特設家具套餐
YOHO WEST PARKSIDE及柏瓏III 伺機出擊
基金特區：柏瑞看好亞洲美元企業債 「特朗普2.0」政治風險影響料溫和
港元定存PAO Bank1個月年息見8厘
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【明報專訊】港元定存高息精選1個月見8厘，為PAO Bank的新客戶「蛇年1定發-8%港幣定期存款獎賞計劃」之年利率。
（請看附圖）
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轉數快千元轉帳須強制核對名稱 原先萬元交易額門檻大幅下降 金管局新招防騙
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