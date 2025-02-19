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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：聯邦制藥可趁回穩吸

【明報專訊】恒生指數昨日上升360點，收報22,976點，主板成交減少至3386億元，AI繼續成為市場追捧的主題。形勢上，昨日港股升市與早前的差異，在於資金熱絡炒作落後股份，藍籌科網股之中，快手（1024）昨日急升10%。升幅榜之中，炒上的股份是質素較差的快狗打車（2246）急漲63%、易居企業（2048）升30%，上述股份擁有科網元素，與AI暫時沾不上邊。

回顧去年9月升市當中，快狗打車及易居企業大成交單日炒上的日子分別為10月7日及10月2日，是當時港股大升市的尾聲。市場炒高此類落後股，是否代表此輪中式AI浪潮要走到尾聲？那不一定，假若有新的利好消息，將阿里巴巴（9988）、萬國數據（9698）、金山雲（3896）此類升市領先股份再推高，當然有可能。假如沒有額外的好消息？最落後股份的炒上，象徵着投資者短期尋找不到其他好選擇，在價格優勢下，於是選擇質素較弱的股份買入，亦反映部分資金已不想現價高追領先股份。

可以肯定的是，比較實在受惠於中式AI投資及應用的股份，即使進入大市調整，走勢仍會比較硬淨，經歷調整時，總有投資者出手吸納收入增長前景較堅實的股份。倘若錯失了追入時機，尚未買入阿里巴巴、萬國數據、金山雲等等AI概念股的投資者，不妨保持耐性等待機會，當然目前未是時候判斷股價會調整至哪個水平，需要逐步觀察，粗略估計，未來從高位調整至少回到20天線，從現價及形勢看，沒貨在手較值得去等。

美元倘走強 中式AI概念股料調整

若要觀察港股炒風會否暫歇，可觀察美元匯價走勢。最近一個月，即使美國減息預期冷卻，仍未能支撐美元匯價，而自1月23日特朗普上任美國總統後，港股便展開可觀升勢，一方面反映特朗普對於中國的取態並不特別強硬，加上DeepSeek燃起中式AI的希望，吸引資金流入。

特朗普對於投資者轉捧港股，絕不會坐視不理，及後宣布一連串關稅過後，美國便將儲夠彈藥調降企業稅，等待關稅對今年上半年美國通脹的影響反映過後，倘若下一輪減息的條件浮上水面，美國面對減稅、減息、經濟增長的三引擎，便會出現資金班師回朝的效果，美股重新進入強勢，這似乎是特朗普政府的下一步盤算。投資者總會於某個時候開始相信這個故事，而將美股炒上，估計最快第二季開始出現。

聯邦制藥保持大漲小回走勢

特朗普上任後，讓美元匯價調整及容許資金流向中概股，形勢上要找一個比較貼切的比喻，就像小時候打街頭霸王在Round 2「讓round」，稍後的Round 3，美國才會動真格。所以，要觀察事態發展，港股會否步向調整，大致上看着美匯走勢便可以。假若美元走強，近期的資金流轉向，中式AI概念股亦會調整。

假若從這一刻直至一個月後，中式AI概念股必定繼續跑贏傳統股？那亦不一定發生，皆因中式AI概念股總會有超買的時候。中藥股聯邦制藥（3933）最近兩年保持大漲小回走勢，以其市盈率7.3倍、股息率4.8厘，加上中藥行業穩健的前景，聯邦有條件持續上漲，趁股價整固至保歷加通道中軸再回穩，可考慮吸納。於中式AI概念股走勢緊張刺激之餘，在目前像極沒有AI便不行的港股市况，人棄我取之下，聯邦制藥此類穩健股份也是可予考慮的選擇。

[楊智佳 還看今朝]

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