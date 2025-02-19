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經濟

ASM向綠科發部分要約 擬購15%股權

【明報專訊】由Argyle Street Management（ASM）向已停牌5個月的綠科科技（0195）發出的每股0.14元的部分要約，擬收購15%股權或2.049億股，昨日正式刊發股東通函。根據通函，該要約由昨日起至3月18日收市時供股東交貨。就算ASM收購15%股權後，料公眾持股量只由原來的45.35%，降至38.55%，仍然有足夠公眾持股量。停牌前，綠科最後收市價為0.28元，部分要約價較停牌前價格低一半。

要約價為每股0.14元 為停牌前一半

ASM指，由於綠科長期停牌，達成復牌存在不確定性，加上此前發生企業管治事件，因此認為是次要約可向股東提供出路。ASM又指今次部分要約不涉及強制收購，持股人一經交貨，則會視作不可撤回接納要約，直至證監會執行人員要求撤回部分要約為止。

Metal X部署每股0.28元提全購

此外，綠科科技尚面對另一潛在要約，由亞太資源（1104）持股22.8%的澳洲錫礦商Metal X去年10月尾，部署以每股0.28元提潛在全面收購要約。

根據較早前Metal X刊發的第四季度業績所述，今次要約要待其完成財務盡職審查而定，直至刊發該季度業績前，尚未推進該要約。儘管ASM是次先出招，但是根據證監會網頁所示，Metal X及ASM兩家機構仍然繼續處於要約期之列，Metal X的動向仍待確定。

相關字詞﹕Metal X 綠科科技 Argyle Street Mangement

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