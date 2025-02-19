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經濟

Keeta港申KeeMart商標 或攻網上超市 行業競爭趨白熱化 公司未回應

【明報專訊】本港網上外送平台的激烈競爭已由餐飲外賣擴至超市、生活百貨。美團（3690）旗下Keeta自2023年攻港後，一直以「一人飯堂」及進取營銷招數搶佔市場份額，惟未進軍超市、生活百貨領域。不過，最新知識產權署資料顯示，擁有Keeta商標的Kangaroo Limited正在港申請註冊兩個商標，包括「KeeMart」及「keeta drone」（見另稿），意味Keeta或正為超市生活百貨外送服務及無人機外送服務鋪路。本報曾向Keeta查詢，惟截稿前Keeta未回覆。

明報記者 方楚茵

自新冠疫情後本地網購需求下降，加上人民幣貶值，市民北上成風，在港經營家居用品、超市產品和糧油雜貨銷售的零售商，亦要面對自內地大型超市的競爭壓力。

作為內地外賣龍頭美團，早於內地開設自營的「小象超市」，提供生鮮、生活百貨業務。其國際化旗艦Keeta攻港近兩年來，卻一直未涉及生活百貨業務，僅在去年7月開始加入便利店類別，雖然仍主力便利店的快速小食服務，僅得個別零食飲品可選擇。

美團內地自營「小象超市」

相反，兩名主要外賣餐飲競爭對手foodpanda和Deliveroo（戶戶送）已由餐飲到會，擴至非飲餐外賣業務，涉及送遞小型電器、糧油雜貨、藥妝、急凍食品，甚至鮮花送遞等。當中foodpanda更於香港開設24小時網上超市的O2O實體店，融合線上線下營業，以擴大客戶基礎。

經營本地最大的網購平台HKTVmall的香港科技探索（1137）亦早於2023年開始重點推廣糧油雜貨業務，近年更投資巨額在「街市即日餸」業務，望將「濕貨」加「乾貨」的混合模式成為獨特的優勢。

另一方面，本地零售市場近年亦受到淘寶、拼多多、京東等內地網購平台的突擊，提供多項如香港包郵、本地退等優惠措施，吸引不少港人將生活雜貨向平台轉移，本地超市百貨業可謂受到「內外夾擊」。

內地網購平台推多重優惠吸客

2024年本港全年臨時零售銷售數值中，可見「超級市場及百貨公司內的超級市場部門」零售銷貨價值為556.37億元，已連跌兩年，僅高於2013年542.69億元水平，亦只相當於2018年（即社會運動及疫前）594.45億元的93.6%。至於百貨類別去年銷售僅303.02億，是2019年以來最低。

HKTVmall去年GMV爆疫後首跌

再者，本地龍頭網購平台的HKTVmall數據顯示，受累於出境旅遊顯著增加以及本地居民和遊客兩者的消費模式轉變等，單計HKTVmall於2024年的GMV，更錄得自疫情爆發令網購急速冒起後的首次按年跌，減0.6%至82.4億元。故可預期Keeta一旦落實進軍本地超市百貨市場，行業競爭必更趨白熱化。

相關字詞﹕香港科技探索 無人機 零售銷售 超市 美團

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