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經濟
2025年2月18日星期二
技術取勝
投資策略
紀惠再放售舂坎角豪宅 叫20億 當年2億收購 湯文亮：個個都在減債
Capella HTR全幢工廈2.5億易手 14年蝕12%
Belgravia Place 2期一房224呎起 擬本周開價
瓏山一號3房828萬沽 外國回流客買入
德永佳主席11萬租出柏樂苑3房
騰訊接入DeepSeek 升4%創3年半高 港股23000關遇阻 倒跌4點成交突破4000億
券商唱好騰訊AI應用 中金調高目標至553元
著名對冲基金去年底減持京東阿里
證監釐清規定 便利另類資產基金上市
蜜雪冰城評估市場對IPO興趣 發行規模待定
譚仔溢價76%提私有化 每股1.58元 總代價5.6億
人幣中間價升 較市場預測強不足千點子
彭博：中證監示意小紅書 引入國資股東助上市
Consensus：港Web3有廣闊發展前景 監管框架清晰人才聚集 港首辦行業會議
助建築業中小企銀行增至18家
港股受惠DeepSeek 永明：未見積金轉中港股票基金
恒大旗下天基控股被下令清盤
啟明主管合伙人梁頴宇離職
日GDP升2.8%勝預期 圓匯看漲情緒4年新高
TikTok電商美銷售升1.5倍 增幅遠勝Shein
摩通要求重返辦公室上班 質疑者一度被炒
楊智佳：阿里巴巴分注買 迎中式AI浪潮
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
美元定存高息精選
黃雯怡：長飛光纖上望20元
龐寶林：美ESG退潮引發的挑戰與機遇
薛偉傑：矽谷被指轉向「軍事化」惹人憂慮
技術取勝：中國飛鶴料5.5元沽壓大
何民傑：發長債有違基本法
劉思明：港股超買壓力大 熱潮退卻應果斷離場
周顯：一角五角早應取消
湯文亮：人比人 氣死人
技術取勝：中國飛鶴料5.5元沽壓大
【明報專訊】信義玻璃試突破50天線（圖）
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