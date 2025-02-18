摩通要求重返辦公室上班 質疑者一度被炒

據美國傳媒所報道，其中一名就重返辦公室措施向戴蒙提出質詢的摩通分析師，即時被摩通解僱，不過管理層在數小時後撤回這項命令。

數小時後撤回解僱命令

在摩通任職8年的技術營運分析師Nicholas Welch正辦理離婚，需靈活處理照護孩子的問題，因此在內部會議詢問戴蒙能否讓各部門主管決定下屬每周應返回辦公室多少天，其建議贏得在場員工的一片掌聲。

但戴蒙即時表示：「我會給你一個完整的答案：我絕對不會把這個問題留給經理來決定。」戴蒙也怒斥員工在Zoom會議浪費時間，並指2020年新冠疫情爆發以來，公司人數增加了5萬人。

《財富》雜誌的報道指出，摩通副總裁Garrett Monaghan在內部會議後傳召Welch，斥責他令整間公司陷入泥沼，下令他「收拾好桌子滾蛋」。不過數小時後，公司管理層撤回了解僱的決定。

摩通上月通知在全球聘用的31.7萬名僱員，須在2月起每周5天重返辦公室上班。員工為此發起請願，指嚴厲的重返辦公室政策，可能會影響工作與生活平衡、留任率及整體工作效率，對需要照顧家人的職員、女性員工及殘疾僱員的影響尤甚。

《巴倫周刊》指出，戴蒙拒絕讓步，聲言：「這是一個自由的國家。你們不必在摩根大通上班。」美國周一是華盛頓誕辰假期，美股休市。

（綜合報道）

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