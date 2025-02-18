TikTok電商美銷售升1.5倍 增幅遠勝Shein

逾25美元交易中 份額增16個百分點

彭博Second Measure的數據顯示，TikTok電商業務對Shein的打擊較Temu大。在美國市場價值25美元以上的交易（被認為主要是Shein的市場），TikTok電商業務所佔的份額，在1月按年增長16個百分點，而在價值低於25美元的交易（被認為主要是Temu的市場），TikTok僅增長7個百分點。這反映過去一年，很多Shein的客戶轉向TikTok。

儘管TikTok電商業務增長迅速，其在美國的前景仍充滿變數，倘未能出售美國業務，將繼續面臨「不賣就禁」法案的威脅。此外，特朗普政府向中國出口貨品加徵10%關稅，以及對小額包裹徵稅的措施，都可能影響TikTok、Shein及Temu在美國的電商業務。

（彭博社）

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