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經濟
國際金融

日GDP升2.8%勝預期 圓匯看漲情緒4年新高

【明報專訊】受企業支出及出口推動，日本第四季剔除物價變動因素後的實際GDP初值，按季增長0.7%，遠高於市場預期的0.3%升幅，連續第3季錄得增長。按季折合成年率，第四季GDP增長2.8%，較第三季向上修訂為1.7%的升幅顯著擴大，市場原預期升幅只有1%，為日本央行繼續加息提供理據。日圓兌每美元昨高見151.48；每百日圓兌港元漲至5.11算。

市場對日本央行再次加息的預期不斷升溫，機構投資者對日圓的看漲情緒，接近4年最高。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，在截至2月11日當周，資產管理公司持有的日圓淨長倉合約，是2021年3月以來最高水平。隔夜掉期數據顯示，交易員押注日本央行7月底前再次加息的概率超過80%，9月底前加息的概率已被市場定價。

7月底前再加息概率逾80%

本月早前，日本央行最鷹派的委員田村直樹表示，明年第一季以前，有必要將利率由目前半厘，上調至1厘或以上。瑞穗證券的分析指出，資產管理機構開始認為，日本央行的加息意願比原先預期強烈，市場揣測利率預期升至1厘以上的速度比預期快。

第四季GDP增幅，推動日本2024年全年GDP增長0.1%，市場原預期日本去年經濟收縮。此前由於豐田等車企出現認證違規問題而暫停出貨，對日本2024年上半年產出造成較大影響。

加息未對私企造成重大打擊

最新數據顯示，日本經濟仍在穩步增長，惟數據仍暴露了一些經濟弱點，例如淨出口增長部分由於進口下降，引發市場對日本內需的擔憂。由於通脹高企對家庭經濟造成壓力，私人消費雖在第四季輕微上升，但增幅與第三季相比明顯放緩。

明治永田研究所指出，實際工資增長乏力，而通脹對消費構成壓力，令個人支出大幅放緩，不過整體來說，經濟仍在增長，因此日本央行可能會繼續加息。彭博社分析指出，企業投資增加，而消費仍具韌性，反映日本央行加息並未對私營部門造成重大打擊。

受惠於入境遊客的強勁消費，日本第四季出口溫和上升。鑑於美國總統特朗普威脅對貿易伙伴加徵關稅，日本的貿易前景存在不確定。日本首相石破茂需依賴其經濟計劃，在未來幾個月支持經濟增長。他計劃透過一系列價格補貼來應對通脹，作為刺激經濟計劃的一部分。

市場關注日央行或售大量ETF

另一方面，彭博社指出，日本央行將提前完成出售20年前向受困銀行買入的股票，這令市場關注到日本央行將如何處理仍大量持有的ETF。

根據日本央行的帳戶數據，截至2月10日，日本央行所持的股票資產帳面價值為528億日圓（約3.45億美元）。由於日本央行過去幾年以每月約100億日圓的速度減持股票，日本央行可能會在5個月左右沽清餘下股票，進度較此前預期的2026年3月前快。

彭博社指出，在提前完成股票出售後，日本央行可能會在今年稍後與市場人士展開討論，表明其出售ETF的意圖。日本央行已取消孳息率曲線控制機制，並逐步加息，減持ETF被視為利率正常化的最後拼圖。

根據帳戶數據，日本央行持有的ETF帳面價值為37萬億日圓（約2420億美元）。按市值計算，這些資產在9月底價值70.3萬億日圓。

日本央行於2010年12月起購買ETF股票基金，作為刺激通脹計劃的一部分。日本央行前任行長黑田東彥擴大了資產購買規模，使央行成為日本股票的最大單一持有者。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕日圓 加息預期 日本

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