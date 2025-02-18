恒大旗下天基控股被下令清盤

法官：天基明顯資不抵債

今次被勒令清盤的天基控股，公司在英屬維爾京群島、香港和中國內地註冊成立有200多間附屬公司。據其法人代表，天基控股還是中國恒大部分美元票據的擔保人，與其相關的債務總額約為370億元人民幣（51億美元）。

上個月中國恒大旗下另一間附屬公司「CEG Holdings BVI Ltd.」也被本港的法院下令清盤。高等法院法官陳靜芬在周一的裁決中表示，天基控股明顯資不抵債。

另據報，海航集團的投資子公司海航集團（國際），昨亦被高等法院頒令清盤。去年4月，律師事務所Ashurst Hong Kong向海航集團（國際）提起清盤呈請。海航集團（國際）還面臨另一宗由債權人Golden Morning Hong Kong Ltd.去年4月份提出的清盤呈請，該案件仍在等待審理。根據彭博社匯編數據，2021年海航集團（國際）2億美元債券違約。

海航國際昨被頒令清盤

截至2023年12月，海航集團（國際）的淨負債為237億港元（30億美元）。該公司擁有17間子公司，其中大多數也是投資子公司。

海航集團（國際）母企海航集團自2021年10月31日被海南省高級人民法院裁定批准重整計劃，共接收2萬億元人民幣債權申報，最終確認債權1.1萬億人民幣，對海航集團等321間公司進行實質合併重整，並於指定海航集團有限公司管理人擔任合併重整案管理人。