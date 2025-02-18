恒大旗下天基控股被下令清盤

【明報專訊】彭博社報道，中國恒大（3333）清盤人出手入稟申請旗下一間關鍵附屬公司天基控股清盤案，天基昨正式遭香港高等法院勒令清盤，是清盤人在嘗試取得這家全球負債最重開發商資產方面最新法律勝利。
法官：天基明顯資不抵債
今次被勒令清盤的天基控股，公司在英屬維爾京群島、香港和中國內地註冊成立有200多間附屬公司。據其法人代表，天基控股還是中國恒大部分美元票據的擔保人，與其相關的債務總額約為370億元人民幣（51億美元）。
上個月中國恒大旗下另一間附屬公司「CEG Holdings BVI Ltd.」也被本港的法院下令清盤。高等法院法官陳靜芬在周一的裁決中表示，天基控股明顯資不抵債。
另據報，海航集團的投資子公司海航集團（國際），昨亦被高等法院頒令清盤。去年4月，律師事務所Ashurst Hong Kong向海航集團（國際）提起清盤呈請。海航集團（國際）還面臨另一宗由債權人Golden Morning Hong Kong Ltd.去年4月份提出的清盤呈請，該案件仍在等待審理。根據彭博社匯編數據，2021年海航集團（國際）2億美元債券違約。
海航國際昨被頒令清盤
截至2023年12月，海航集團（國際）的淨負債為237億港元（30億美元）。該公司擁有17間子公司，其中大多數也是投資子公司。
海航集團（國際）母企海航集團自2021年10月31日被海南省高級人民法院裁定批准重整計劃，共接收2萬億元人民幣債權申報，最終確認債權1.1萬億人民幣，對海航集團等321間公司進行實質合併重整，並於指定海航集團有限公司管理人擔任合併重整案管理人。