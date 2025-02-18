明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

恒大旗下天基控股被下令清盤

【明報專訊】彭博社報道，中國恒大（3333）清盤人出手入稟申請旗下一間關鍵附屬公司天基控股清盤案，天基昨正式遭香港高等法院勒令清盤，是清盤人在嘗試取得這家全球負債最重開發商資產方面最新法律勝利。

法官：天基明顯資不抵債

今次被勒令清盤的天基控股，公司在英屬維爾京群島、香港和中國內地註冊成立有200多間附屬公司。據其法人代表，天基控股還是中國恒大部分美元票據的擔保人，與其相關的債務總額約為370億元人民幣（51億美元）。

上個月中國恒大旗下另一間附屬公司「CEG Holdings BVI Ltd.」也被本港的法院下令清盤。高等法院法官陳靜芬在周一的裁決中表示，天基控股明顯資不抵債。

另據報，海航集團的投資子公司海航集團（國際），昨亦被高等法院頒令清盤。去年4月，律師事務所Ashurst Hong Kong向海航集團（國際）提起清盤呈請。海航集團（國際）還面臨另一宗由債權人Golden Morning Hong Kong Ltd.去年4月份提出的清盤呈請，該案件仍在等待審理。根據彭博社匯編數據，2021年海航集團（國際）2億美元債券違約。

海航國際昨被頒令清盤

截至2023年12月，海航集團（國際）的淨負債為237億港元（30億美元）。該公司擁有17間子公司，其中大多數也是投資子公司。

海航集團（國際）母企海航集團自2021年10月31日被海南省高級人民法院裁定批准重整計劃，共接收2萬億元人民幣債權申報，最終確認債權1.1萬億人民幣，對海航集團等321間公司進行實質合併重整，並於指定海航集團有限公司管理人擔任合併重整案管理人。

上 / 下一篇新聞

紀惠再放售舂坎角豪宅 叫20億 當年2億收購 湯文亮：個個都在減債
紀惠再放售舂坎角豪宅 叫20億 當年2億收購 湯文亮：個個都在減債
Capella HTR全幢工廈2.5億易手 14年蝕12%
Capella HTR全幢工廈2.5億易手 14年蝕12%
Belgravia Place 2期一房224呎起 擬本周開價
Belgravia Place 2期一房224呎起 擬本周開價
瓏山一號3房828萬沽 外國回流客買入
瓏山一號3房828萬沽 外國回流客買入
德永佳主席11萬租出柏樂苑3房
德永佳主席11萬租出柏樂苑3房
騰訊接入DeepSeek 升4%創3年半高 港股23000關遇阻 倒跌4點成交突破4000億
騰訊接入DeepSeek 升4%創3年半高 港股23000關遇阻 倒跌4點成交突破4000億
券商唱好騰訊AI應用 中金調高目標至553元
券商唱好騰訊AI應用 中金調高目標至553元
著名對冲基金去年底減持京東阿里
著名對冲基金去年底減持京東阿里
證監釐清規定 便利另類資產基金上市
證監釐清規定 便利另類資產基金上市
蜜雪冰城評估市場對IPO興趣 發行規模待定
蜜雪冰城評估市場對IPO興趣 發行規模待定
譚仔溢價76%提私有化 每股1.58元 總代價5.6億
譚仔溢價76%提私有化 每股1.58元 總代價5.6億
人幣中間價升 較市場預測強不足千點子
人幣中間價升 較市場預測強不足千點子
彭博：中證監示意小紅書 引入國資股東助上市
彭博：中證監示意小紅書 引入國資股東助上市
Consensus：港Web3有廣闊發展前景 監管框架清晰人才聚集 港首辦行業會議
Consensus：港Web3有廣闊發展前景 監管框架清晰人才聚集 港首辦行業會議
助建築業中小企銀行增至18家
助建築業中小企銀行增至18家
港股受惠DeepSeek 永明：未見積金轉中港股票基金
港股受惠DeepSeek 永明：未見積金轉中港股票基金
啟明主管合伙人梁頴宇離職
啟明主管合伙人梁頴宇離職
日GDP升2.8%勝預期 圓匯看漲情緒4年新高
日GDP升2.8%勝預期 圓匯看漲情緒4年新高
TikTok電商美銷售升1.5倍 增幅遠勝Shein
TikTok電商美銷售升1.5倍 增幅遠勝Shein
摩通要求重返辦公室上班 質疑者一度被炒
摩通要求重返辦公室上班 質疑者一度被炒
楊智佳：阿里巴巴分注買 迎中式AI浪潮
楊智佳：阿里巴巴分注買 迎中式AI浪潮
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
港元定存工銀亞洲3個月年息見5厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：長飛光纖上望20元
黃雯怡：長飛光纖上望20元
龐寶林：美ESG退潮引發的挑戰與機遇
龐寶林：美ESG退潮引發的挑戰與機遇
薛偉傑：矽谷被指轉向「軍事化」惹人憂慮
薛偉傑：矽谷被指轉向「軍事化」惹人憂慮
技術取勝：中國飛鶴料5.5元沽壓大
技術取勝：中國飛鶴料5.5元沽壓大
何民傑：發長債有違基本法
何民傑：發長債有違基本法
劉思明：港股超買壓力大 熱潮退卻應果斷離場
劉思明：港股超買壓力大 熱潮退卻應果斷離場
周顯：一角五角早應取消
周顯：一角五角早應取消
湯文亮：人比人 氣死人
湯文亮：人比人 氣死人