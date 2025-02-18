港股受惠DeepSeek 永明：未見積金轉中港股票基金

推強積金收益基金 可自動滾存

永明昨日公布推出強積金收益基金，以穩定派息並自動再投資滾存資本為目標，環球股市和環球債券分別約佔四成資產，另外兩成則為房地產投資信託基金（REITs），60歲以下持有人獲派的股息將自動再投資該基金，60歲或以上則會再投資保守基金。顏建華表示，類似資產配置策略的基金，以往長線年均回報可做到約5%。

永明強積金亦增設常行提取指示，強積金成員年屆65歲，或年屆60歲選擇提早退休，可選擇每月、每季或每年從保守基金提取累算權益，將餘下資金則保留於強積金帳戶繼續投資。

對於港股表現，永明資產管理首席投資策略師龔偉怡指出，港股估值廉宜，市場對經濟前景預期較低，一旦有催化劑便帶動資金流入修復估值，建議強積金成員調配資產時，切勿一次過全數進出。恒指市盈率由8倍升至現時10倍水平，她認為現水平仍然不高，中長線對港股樂觀，不過港股估值修復進程會較反覆。