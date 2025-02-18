助建築業中小企銀行增至18家

是次加入機制的銀行包括交通銀行、信銀國際、建行亞洲、花旗、富邦、富融、工銀亞洲、南商、華僑、上商、大新及PAO Bank，加上1月牽頭發起的匯豐、中銀（2388）、渣打、恒生（0011）、東亞（0023）和星展合共18家銀行。

支援應對營運挑戰升級轉型

銀行公會表示，各行將共同達至協助客戶解決財政困難的目標，公會與銀行業界將繼續與工商界保持緊密聯繫，落實金管局的各項支持中小企措施，支援中小企應對各種營運挑戰及升級轉型。

金管局歡迎 冀促經濟發展

金管局歡迎中小企融資專責小組18家銀行全部同意加入協商機制，指將可更全面為客戶共同協商財務安排，在可行下提供彈性。當局鼓勵銀行業界採用類似安排，並繼續積極落實金管局與銀行業推出的多項支持中小企措施，向不同行業的中小企提供適切支援，促進整體經濟發展。