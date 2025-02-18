Consensus：港Web3有廣闊發展前景 監管框架清晰人才聚集 港首辦行業會議

亞洲虛幣採用率22％超全球平均

Michael表示，此次活動將做到資本、技術及文化領域整合。據Consensus發布的研究報告，亞洲市場的加密貨幣採用率達到22％，約為全球平均水平（7.8％）的3倍。此外，亞洲人口佔全球逾四成，資本流動頻繁；加上香港地理位置優越，鄰近日本、韓國及新加坡等亞洲主要市場，推動本屆大會選址於香港舉行。

Michael指出，本屆大會最值得關注的主題之一是「採用」（adoption）問題，其中Web3對區塊鏈技術的採用可衍生出多個值得探討的不同話題。他舉例，區塊鏈與人工智能等其他新興技術互動及結合、數字身分與社區和機構採用的合規性等議題，均是大會中將進行深度討論的領域。

他續稱，全球區塊鏈技術的採用一直以來主要由市場「自下而上」推動。但近年來，在監管日趨明確及政府積極支持的環境下，「自上而下」的推動力也日益增強。香港愈來愈清晰的監管框架及眾多高專業度人才，正推動香港邁向Web3中心。至於本港數碼港元及虛擬資產發展，Michael認為，香港作為國際金融中心，讓市民接觸到虛擬資產，並探討如何將港元穩定幣與廣泛的銀行生態系統融合相聯繫，都是非常重要的議題。

逾220講者

為企業創始人CEO高層

早前有消息稱，大會預計將吸引逾8000名與會者，其中約6000人來自海外。Michael Lau表示，實際參與人數需待大會結束後才能確認，但有不少與會者將專程從世界各地來港參與活動。他續稱，是次活動將雲集來自全球約100個國家及地區的近300名講者，當中逾220名為企業創始人、行政總裁及高層，將為與會者帶來業界不同的聲音和見解。

明報記者 邱潤青

[專訪]