德永佳主席11萬租出柏樂苑3房

專才來港帶動租務需求，香港置業高級聯席董事譚浩智表示，西營盤縉城峰2座極高層、一個實用1027方呎3房1套連儲物房單位，向南望山景，業主以6.5萬元放租，放盤約5天後獲外區客洽詢。

高才通家庭6.3萬租縉城峰3房戶

經議價後減2000元或約3%，以6.3萬元租出，實用呎租逾61元，租客為高才通家庭，因租客小孩就讀區內校網小學，決定承租上述單位。業主2012年5月以約2408.3萬元一手購入，租金回報約3.1厘。

另外，世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島本月已錄得7宗租賃成交，較上月同期上升40%，其中位於2座高層C室，實用733方呎，3房1套連工人房間隔，遠眺郵輪碼頭海景，最新以2.65萬元租出，實用呎租36.2元。

業主去年10月起以2.9萬元放租，最終累減2500元或約8.6%租出，租客為本區客。業主2003年4月、即SARS期間以364.5萬元購入單位，租金回報約8.7厘。

[香港地產]