瓏山一號3房828萬沽 外國回流客買入

碧海藍天「籮底貨」兩房賣618萬

另外，西九四小龍之一的荔枝角碧海藍天本月開齋，該單位為「籮底貨」（即位於最低層或質素較差單位）。中原地產高級區域經理許永生表示，碧海藍天5座最低層單位，實用502方呎，兩房間隔，望池園景，以618萬元沽出，實呎12,311元。原業主2011年1月391萬元購入，持貨約14年，帳面獲利227萬元或58%。

代理赴北京收訂 第一城兩房378萬沽

沙田第一城2月暫錄12宗成交，已經較上月全月7宗增逾70%，平均實呎約11,862元。中原地產副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城44座中層H室，實用304方呎，兩房間隔，以378萬元易手，實呎12,434元。買家為用家，並身處北京，代理不惜親身赴內地收訂促成交易。原業主2007年118萬元購入，持貨約18年，帳面獲利260萬元或約2.2倍。

此外，市場再錄得由租轉買個案。香港置業區域董事方文偉表示，長沙灣喜韻2座高層C室，實用約543方呎，兩房間隔，以735萬元易手，實呎約13,536元。據悉，買家為租客，原業主2015年1月約665.8萬元一手購入，持貨約10年，帳面獲利約69.2萬元或10%。

[香港地產]