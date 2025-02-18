Capella HTR全幢工廈2.5億易手 14年蝕12%

Capella HTR現為樓高15層工廈，佔地約1萬方呎，現有樓面約109,974方呎，上月底以2.525億元易手，買家以Crown Trade Limited作登記，平均呎價約2296元。資料顯示，物業由香港電子支付平台銀傳（Yintran）聯合創辦人兼執行董事劉曉黎及相關人士，於2011年以2.86億元購入，去年10月以3.48億元放售，最新成交價較14年前購入價低3350萬元或12%，亦較去年10月叫價低9550萬元或27%。

同創放售同創匯全幢 市值2.7億

另萊坊投資部執行董事林嘯東表示，偉業街158號同創匯全幢，樓高10層，總面積約54,880方呎，以「私人協商」形式連租約放售。據了解，物業現時市值約2.7億元，而同創則於2017年約3.1億元購入，並經過翻新，現放售價較購入價低約4000萬元或13％。

至於外資基金安祖高頓及印度船王CHELLARAM家族合組的財團，最新放售觀塘絲寶國際大廈18樓及19樓全層連6個車位，面積共約33,668方呎，公開邀約截止日期為4月29日。第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，物業意向呎價約8800元，並連同著名國際品牌租約出售，總價約2.96億元。

基金等呎價8800元放售絲寶大廈兩層

該財團曾於2023年9月約2.325億元售出同廈21樓全層連3個車位予破產欠薪保障基金委員會，總面積16,824方呎，呎價約13,920元，即今次放售價較一年半前低約43%。有關財團2018年初以逾20.4億元連掃該廈18至21、23、25至28樓共9層連57個車位，總建築面積共153,856方呎，呎價約1.33萬元。

[香港地產]