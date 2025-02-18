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香港地產

紀惠再放售舂坎角豪宅 叫20億 當年2億收購 湯文亮：個個都在減債

【明報專訊】近月不少投資者或本地家族積極放售物業「減磅」，當中紀惠集團過去3個月內，至少曾放售6個全部逾億元之物業，涉及接近50億元，當中最新放售、涉及金額最大的，為該集團於1988至2016年花近30年才成功統一業權的赤柱舂坎角華翠海灘別墅，叫價高達20億元，資料顯示當年收購價約2億元。紀惠集團行政總裁湯文亮接受本報查詢時，未有否認上述放售事宜，而被問及集團近月放售多個大碼物業，湯就指因應銀行要求降低借貸比例，集團正積極放售物業，並指「減吓債」，現時「個個都做緊」。

明報記者

不過，對於集團現時負債比例，湯文亮則未有再作回應。位於舂坎角海天徑3至5號的華翠海灘別墅，佔地約10.2萬方呎，1977年落成，由30個單位組成，包括分層戶及洋房，總實用約5.59萬方呎。市場消息指出，物業最新於市場放售，部分連租約部分交吉，叫價約20億元，為紀惠近月放售物業中市值最高項目，若以可重建樓面約5.7萬方呎計算，折合每方呎樓面地價約3.49萬元。

每呎樓面地價3.49萬元

該集團早於1988年起收購該屋苑，最初以共約9800萬元購入25伙，至2016年成功以約7800萬元購入最後一伙，成功統一業權。當年廖湯慧靄兒子廖偉麟曾指出，項目總收購成本約2億元，並有計劃發展為3幢豪宅。若以此計算，物業最新放售價較收購價高出18億元約9倍。據代理資料，項目現時出租率約71%，月租約184萬元，以紀惠收購價2億元計，回報11厘，若全數租出，總租金可達240萬元，回報將升至14厘。

3個月曾放售6項目涉近50億元

除上述項目外，該集團亦以3.8億元放售鄰近的舂坎角道68至70號獨立屋地，以可建約1.08萬方呎計，每方呎樓面地價約3.52萬元，較2021年長和（0001）聯席董事總經理兼執行董事霍建寧售出毗鄰的舂坎角道64至66號市傳成交價9億元、每方呎樓面地價約8.8萬元回落約六成。事後湯文亮在本報專欄撰文，以「賣樓大賺都被人笑」為題，強調該物業早於30多年前以1280萬元買入，其間用作收租，回報非常理想。

鄰近上述兩項目的赤柱環角道豪宅官地，可建約48萬方呎樓面，2022年估值一度高見236億元，每呎樓面地價約4.9萬元，惟項目於2022年底招標，估值已大跌約六成，至2023年1月初截標，最終流標收場，至今仍未重推。事實上，紀惠集團由廖創興家族成員廖湯慧靄等人成立，多年來一直在港持有大量商廈、舖位、住宅等物業收租，惟該集團去年11月起，已曾先後放售6個物業，共涉逾48億元，包括上環信德中心西翼35樓全層（約6.63億元）、銅鑼灣摩理臣山道39號全幢酒店（約6.3億元）、金鐘力寶中心第2座39樓全層（約2.77億元）及尖沙嘴柯士甸廣場全幢商廈（約8.88億元）等。

[香港地產]

相關字詞﹕減債 舂磡角道68至70號 海天徑3至5號 華翠海灘別墅 豪宅放售 紀惠集團行政總裁湯文亮

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