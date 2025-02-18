蜜雪冰城評估市場對IPO興趣 發行規模待定

Shein或需將估值降至300億美元

早前路透社引述知情人士稱，蜜雪冰城計劃本月底建簿，集資5億美元（39億港元），3月初在港交所掛牌。主攻「下沉市場」的蜜雪冰城於2025年首日第二次向港交所提交上市申請，同月獲中證監發出備案通知書。

此外，彭博社昨日引述知情人士指出，內地快時尚巨頭Shein或需進一步將估值下調至300億美元（約2340億港元），以順利推進其英國IPO計劃，Shein不予置評。相關估值較2022年高峰約1000億美元（約7800億港元）已大減七成，較本月初市傳500億美元（約3900億港元）估值亦低四成。該公司已在去年6月向英國監管機構提交IPO文件，惟仍需等待英國及中國監管部門批准。

另有「杭州六小龍」之一、3D設計軟件製造商群核科技（Manycore Tech）上周五遞表申請來港上市，建銀國際及摩根大通為聯席保薦人，消息指或集資最多3億美元（約23.4億港元）。「杭州六小龍」指總部設於杭州的6家科技企業，包括AI初創DeepSeek。初步招股資料顯示，群核科技為中國最大的空間設計行業軟件提供商，經營「酷家樂」線上3D雲端設計平台。去年首三季收入5.53億元人民幣，按年增13.77%。期內虧損4.22億元人民幣。

明報記者 邱潤青