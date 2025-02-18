證監釐清規定 便利另類資產基金上市

需具龐大規模 預期市值7.8億

證監會發表通函，釐清其在認可主要投資於私募及流通性較低資產的封閉式基金（即另類資產基金）方面的規定。封閉式基金一般都有贖回限制，而封閉式基金的單位或股份必須在聯交所上市及買賣，例子包括私募股本、私募信貸、基建股本及基建債務等。

證監會指出，一個關鍵準則是尋求認可的另類資產基金需具備龐大規模，上市時預期市值達7.8億元。該會亦可能考慮基金的分紅政策。

此外，視乎個別另類資產基金的投資策略，最好能夠持續產生穩定收入。

為了平衡封閉式另類資產基金的潛在利益與風險，證監會規定中介人在代表客戶執行有關交易前，須先評估他們對這類複雜產品的認識。中介人亦應確保客戶的淨資產與所承擔的風險相稱。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，隨着該會向私募基金業界釐清監管規定並提供進一步指引，相信封閉式另類資產基金可成為新興的資產類別，投資者除可分散投資組合，亦能把握機會投資於由合資格專業資產管理公司所管理且配置均衡的私募資產組合。

香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，另類資產基金加入將擴闊港交所（0388）產品種類，通函取得適當的平衡，以審慎但務實方式提供必要的靈活性，去適應廣泛的另類資產類別。