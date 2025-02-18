券商唱好騰訊AI應用 中金調高目標至553元

微信小程序覆蓋優勢或擴大

富瑞指出，騰訊在微訊搜尋進行DeepSeek R-1測試，對騰訊而言，因為擁有龐大用戶群，亦比其他程式有更多用量，這一步將是騰訊變身成為超級AI應用程式或代理屬重要的里程碑。在過去數個星期，隨着DeepSeek的日活躍用戶（DAU）邁向新里程碑，令到聊天機械人生態出現翻天覆地的變化。對騰訊而言，該行認為，接入DeepSeek後，微信小程序覆蓋的多項場景的優勢有望進一步擴大。用戶可藉此快搜及深度探索，並且所得回應轉發到朋友圈及群組聊天室，這有助滿足用戶的即時需要。

中金形容騰訊佈局思路清晰，認為騰訊旗下微信搜一搜接入DeepSeek，一方面驗證騰訊前期不激進投入研發閉源大模型的合理性；另方面當AI技術、成本有突破時，騰訊或可快速跟進，並可低成本試錯。騰訊即使為上億量級的用戶提供DeepSeek的AI服務，資本開支也在數十億美元量級，維持騰訊2024/2025/2026年收入及盈利預測不變，並上調目標價18%至553元，對應明、後兩年的Non IFRS的預測市盈率約19及16倍。