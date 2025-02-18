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經濟

騰訊接入DeepSeek 升4%創3年半高 港股23000關遇阻 倒跌4點成交突破4000億

【明報專訊】騰訊（0700）確認旗下微信「搜一搜」功能，正在「灰度測試」接入DeepSeek，股價曾升近8%，成交高達630億元，為近4年前大股東千億配股上板以來最多。其他科網股普遍在國家主席習近平出席民營企業座談會發表講話消息曝光後回吐，拖累恒指曾跌逾300點，但低位見買盤低吸，收市近收復全部失地，報22,616點，跌4點。成交逾4000億元，創逾4個月高。北水流入亦增加至107億元，創一周最多。

明報記者

恒指高開134點，早段最多升356點，高見22,977點，再創逾4個月高位，其後轉跌，最多跌301點，尾市跌幅收窄。國指跌0.09%，科指曾升2.4%，創2022年2月18日後近3年高位，收市倒跌0.5%。大市成交增加近一成至4002億元，是去年10月9日後最多。北水淨流入增至107.7億元，淨買入最多的是阿里巴巴（9988），達36.63億元；淨沽最多是騰訊，金額達16.7億元。

成交630億增83% 近4年最多

騰訊旗下微信接入DeepSeek，裂口高開約6%後，最高曾見512元，升7.8%，收市仍升近4%，報493.6元，創2021年7月以來高位。騰訊為成交最活躍股份，成交金額大增82.6%至630.32億元，是2021年4月8日後最多，並屬史上第三高成交， 僅次於兩次南非股東沽貨。其他科網股回吐，阿里巴巴跌1.5%；美團（3690）跌0.6%；京東（9618）跌3.6%；百度（9888）跌近7%，為表現最差科指成分股。

中金發表報告指出，雖然騰訊加速佈局AI將增加資本開支，但也看好後續給公司企業服務及其他業務帶來的機遇 ，維持對騰訊2024、2025及2026年收入及盈利預測不變，維持「跑贏行業」評級，上調目標價18%至553元。該行另發表港股策略報告則指出，DeepSeek引發市場對科技股甚至整體中國資產的重估熱情不斷擴散，但港股目前靜態衡量估值吸引力已略下降，短期波動難免增加，建議在恒指23,000點至24,000點附近適度獲利再觀望。

分析：恒指料再升力度減 宜部分獲利

另外電引述高盛報告稱，預計人工智能的廣泛應用，將會使中國公司的每股盈利在未來10年每年提高2.5%，將MSCI中國指數和滬深300指數的未來12個月的目標價分別提升至85點和4700點，潛在上升空間分別為16%及19%。其資金流報告就指上周環球資金仍從股票基金流出，中國基金亦不例外，惟單計科技行業則出現資金淨流入。

獨立股評人郭思治表示，雖然港股成交大，但估計是以投機資金為主，多屬短炒不會「坐貨」。加上今次由AI概念帶動的升浪，來得太快，所謂「趁好消息出貨」，估計恒指再上升的力度會減慢，短期支持位在10天線，即約21,500點水平，並建議採保守投資策略，持貨者宜將三分之一貨獲利；短炒高追者就要做好風險管理。

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