騰訊接入DeepSeek 升4%創3年半高 港股23000關遇阻 倒跌4點成交突破4000億

明報記者

恒指高開134點，早段最多升356點，高見22,977點，再創逾4個月高位，其後轉跌，最多跌301點，尾市跌幅收窄。國指跌0.09%，科指曾升2.4%，創2022年2月18日後近3年高位，收市倒跌0.5%。大市成交增加近一成至4002億元，是去年10月9日後最多。北水淨流入增至107.7億元，淨買入最多的是阿里巴巴（9988），達36.63億元；淨沽最多是騰訊，金額達16.7億元。

成交630億增83% 近4年最多

騰訊旗下微信接入DeepSeek，裂口高開約6%後，最高曾見512元，升7.8%，收市仍升近4%，報493.6元，創2021年7月以來高位。騰訊為成交最活躍股份，成交金額大增82.6%至630.32億元，是2021年4月8日後最多，並屬史上第三高成交， 僅次於兩次南非股東沽貨。其他科網股回吐，阿里巴巴跌1.5%；美團（3690）跌0.6%；京東（9618）跌3.6%；百度（9888）跌近7%，為表現最差科指成分股。

中金發表報告指出，雖然騰訊加速佈局AI將增加資本開支，但也看好後續給公司企業服務及其他業務帶來的機遇 ，維持對騰訊2024、2025及2026年收入及盈利預測不變，維持「跑贏行業」評級，上調目標價18%至553元。該行另發表港股策略報告則指出，DeepSeek引發市場對科技股甚至整體中國資產的重估熱情不斷擴散，但港股目前靜態衡量估值吸引力已略下降，短期波動難免增加，建議在恒指23,000點至24,000點附近適度獲利再觀望。

分析：恒指料再升力度減 宜部分獲利

另外電引述高盛報告稱，預計人工智能的廣泛應用，將會使中國公司的每股盈利在未來10年每年提高2.5%，將MSCI中國指數和滬深300指數的未來12個月的目標價分別提升至85點和4700點，潛在上升空間分別為16%及19%。其資金流報告就指上周環球資金仍從股票基金流出，中國基金亦不例外，惟單計科技行業則出現資金淨流入。

獨立股評人郭思治表示，雖然港股成交大，但估計是以投機資金為主，多屬短炒不會「坐貨」。加上今次由AI概念帶動的升浪，來得太快，所謂「趁好消息出貨」，估計恒指再上升的力度會減慢，短期支持位在10天線，即約21,500點水平，並建議採保守投資策略，持貨者宜將三分之一貨獲利；短炒高追者就要做好風險管理。