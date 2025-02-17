明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

MPF可加入「多資產」控風險

【明報專訊】內地AI公司DeepSeek橫空降世，其大模型正顛覆市場對AI成本的假設，帶動港股上揚，吸引全球資金重新留意港股和A股的投資潛力。雖然市場近乎一致認為DeepSeek對中國股市帶來正面影響，但強積金（MPF）供款人須明白，MPF是以數十年計的長線投資，個別單一市場基金的短期表現，對長線投資部署不一定有太大參考價值。有退休專家認為，面對當前市况，較精明的退休規劃，未必是全數投放於港股基金，反而可考慮環球股票基金或股債基金，透過「多資產」去控制風險。

明報記者 袁國守

近日DeepSeek成為市場焦點，各大證券商均對此作出評論。瑞銀認為，DeepSeek人工智慧（AI）應用程式推動的中國股市上漲之路，可能還未走完一半，因為良好的流動性和較低的利率可能會給AI概念股帶來未來價值重估的機​​會。

瑞銀指出，根據4G、5G和雲端運算時代的經驗，漲勢通常會持續一至兩年。該行認為，AI創造了一定的估值上升潛力，科技股將為滬深300指數和恒生中國企業指數貢獻12%至20%。瑞銀又稱，從歷史上看，市場主題推動的A股漲幅大於港股；根據經驗，軟體公司的潛在估值上升空間大於硬體公司。

美股不確定增 DeepSeek帶挈港股

施羅德投資亞洲區多元資產及固定收益管理總監于學宇亦認為，假如內地在AI成本支出有突破的話，對港股和A股都有正面影響，加上之前兩地股市估值都好便宜，故外資看到潛在投資機會，因此預期今年亞洲和中國的情况不會比往年差。

于學宇指出，之前市場只注視「Magnificent 7」，但DeepSeek開發成本至少比ChatGPT便宜，故幫了港股和A股很大的忙，估值有機會獲重新評估，今年市場焦點有望回到亞洲。他補充，由於特朗普再度上台，令美股的不確定提高，今年大市可能較波動，所以建議透過「多資產」去控制風險。

施羅德投資香港退休業務總監劉以浩表示，本港強積金約有六成資金投放在股票資產，反映本港MPF投資者作風都幾進取，2024年就出現「大遷徙」，許多MPF供款人將持有的香港股票基金轉移去美國股票基金或環球股票基金，此趨勢相當明顯。

環球股票股債基金可考慮

雖然近日施羅德投資密切注視DeepSeek啓發的新投資角度，但劉以浩強調，退休計劃屬相對保守的投資，因此假如一次過將強積金轉至港股，或許太過進取。他指出，美股或未能受惠DeepSeek，故不妨考慮環球股票基金或者股債基金，因可捕捉兩個世界（美國和中國）的美好（beauty），相信精明的退休規劃可朝這方向部署。

對於退休準備及投資，劉以浩認為，未退休人士可以自行制定退休資產配置路徑，並專注於累積財富和於早期承擔更多風險。另外，他建議未退休人士更主動查閱和管理個人退休金帳戶，並尋求更多元化的收入來源，藉此更好地駕馭金融市場不同的回報周期。劉以浩補充，未退休人士可考慮擴闊投資範圍，探索能提供更佳風險和收益的新資產類別，為退休生活做好準備。

積金局主席劉麥嘉軒日前發表的網誌提及，強積金計劃成員可以透過積金局的強積金基金平台，了解個別基金的投資目標和風險級別、基金開支比率，以及在不同時期的表現等，並根據個人的人生階段、財務狀况、風險承受能力等因素作出評估，適時調整自己的強積金投資組合。

另外，劉麥嘉軒留意到，坊間的商業機構每個月都發放有關強積金投資表現的短期數據，但事實上，強積金是跨越40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有多大參考價值，更可能令計劃成員誤以短炒的角度看待強積金，這種心態對管理強積金可能會構成負面影響，導致計劃成員「高買低賣」，蒙受不必要的損失。她又提醒計劃成員，雖然強積金於去年的整體投資表現理想，但無人能準確預測未來市場走向，所以大家應更着重分散強積金投資，以應對市場波動所帶來的風險和影響。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]

相關字詞﹕袁國守 退休綢繆

上 / 下一篇新聞

保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定
保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定
保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘
保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘
高盛：匯控淨利息收益或有驚喜
高盛：匯控淨利息收益或有驚喜
宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承
宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承
積金易引入改善措施 迎次階段「上線」
積金易引入改善措施 迎次階段「上線」
潘功勝：內地物價消費者需求可更強勁
潘功勝：內地物價消費者需求可更強勁
富達國際劉培乾：科技創新吸金 中國經濟料持續增長
富達國際劉培乾：科技創新吸金 中國經濟料持續增長
往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股
往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股
中銀國際料恒指見25700 看好20股
中銀國際料恒指見25700 看好20股
中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股
中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股
巨無霸寧德集資加碼拓海外
巨無霸寧德集資加碼拓海外
ING料美關稅影響華GDP非想像大 全年經濟望升4.6% 或最早4月初貿談
ING料美關稅影響華GDP非想像大 全年經濟望升4.6% 或最早4月初貿談
冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩
冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩
WSJ：台積電博通 研購英特爾業務
WSJ：台積電博通 研購英特爾業務
初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用
初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用
為建「護城河」申逾110項專利
為建「護城河」申逾110項專利
陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費
陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：手機市佔升 小米Call 13204
金子：手機市佔升 小米Call 13204
楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸
楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸
楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追
楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追
伍禮賢：渣打業績惹憧憬 可提早部署
伍禮賢：渣打業績惹憧憬 可提早部署
涂國彬：特朗普頻出招 支持金價走高
涂國彬：特朗普頻出招 支持金價走高
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
袁國守：AI概念股炒完可再炒
袁國守：AI概念股炒完可再炒
謝偉銓：政府應嚴控經常開支 嚴打濫用浪費
謝偉銓：政府應嚴控經常開支 嚴打濫用浪費
《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
沈永年：珠海親子遊風景古蹟好介紹
沈永年：珠海親子遊風景古蹟好介紹
陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
溫傑：比亞迪集兩大利好 中長線候回調吸
溫傑：比亞迪集兩大利好 中長線候回調吸
袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注
袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注
林少陽：港股今年料一浪高於一浪
林少陽：港股今年料一浪高於一浪
技術取勝：騰訊升穿三角形頂
技術取勝：騰訊升穿三角形頂
李聲揚：為何定息按揭不受歡迎？
李聲揚：為何定息按揭不受歡迎？
蔡金強：人形機械人時代
蔡金強：人形機械人時代
艾雲豪：《理智派生活》登陸Netflix的「破冰意義」
艾雲豪：《理智派生活》登陸Netflix的「破冰意義」
李順威：中歐股市未受累關稅 表現勝美
李順威：中歐股市未受累關稅 表現勝美
劉思明：知乎蠢蠢欲動可留意
劉思明：知乎蠢蠢欲動可留意
瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647
瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647
摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533
摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533
周顯：銀行要客戶回答主營業務 是否有需要？
周顯：銀行要客戶回答主營業務 是否有需要？
王弼：面對憂慮之牆 黃金續閃亮
王弼：面對憂慮之牆 黃金續閃亮
曾淵滄：泡泡瑪特前景佳 現價未到頂
曾淵滄：泡泡瑪特前景佳 現價未到頂
湯文亮：特朗普加關稅 不少人道謝
湯文亮：特朗普加關稅 不少人道謝
陳永傑：金價新高 樓價或追落後
陳永傑：金價新高 樓價或追落後
廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新
廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新
布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發
布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發
王品弟：新盤發力 小陽春將現
王品弟：新盤發力 小陽春將現
朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍
朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍
宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙
宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙
中環灣仔商舖空置率按月微升
中環灣仔商舖空置率按月微升
YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元
YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元
嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%
嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%
皇都戶型多元 交通起居便利
皇都戶型多元 交通起居便利
駿景園成交呎價穩守1萬
駿景園成交呎價穩守1萬