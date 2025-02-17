駿景園成交呎價穩守1萬

3房減價逾一成後 1070萬易手

美聯區域聯席董事呂劍偉表示，駿景園第7座低層A室，實用1041方呎3房1套連工人套房設計，原業主以1200萬元放售，經議價後累減130萬元或11%，以1070萬元易手、實呎10,279元；原業主早於1999年以480萬元購入，持貨26年，帳面獲利590萬元或1.2倍。

呂續指出，駿景園呎價較鄰近屋苑價錢低水，如御龍山近期成交實呎介乎1.2萬元至1.6萬元，意味駿景園具一定反彈空間，料隨交投量回升，做價亦可望上調。

映日灣特色戶售2258萬 業主料輸四成

荃灣映日灣一伙連天台特色戶，實用1216方呎、連176方呎平台及739方呎天台，3房1套連多用途室間隔，以2258萬元售出、實呎18,569元；原業主2019年以3058.5萬元一手購入，帳面蝕800.5萬元或26%，加上當年入市需繳付15%辣稅，連同雜費有可能實蝕約1280萬元或42%，料為屋苑最大蝕讓成交。

市區屋苑方面，資料顯示，天后柏傲山第2座中層B室，實用1136方呎3房1套連士多房間隔，以2200萬元易手、實呎19,366元，料為屋苑3年來呎價首次跌穿2萬元。

原業主2014年以約2974.4萬元一手購入，帳面蝕逾774萬元或26%，原業主英文姓名採普通話拼音，加上當年入市需繳15%辣稅，料屬內地背景，連雜費及發展商優惠，有可能實蝕約1315萬元或44%。

另資料顯示，瑞安房地產（0272）主席羅康瑞兒子羅俊誠，早前以6500萬元透過公司名義，購入淺水灣華景園第1座中層A室，實用2482方呎3房3套連書房等間隔、實呎26,189元；原業主2011年7500萬元購入，帳面蝕1000萬元或13%，連各項使費有可能實蝕約1460萬元或19%。

宇晴軒兩房610萬沽 22年升值近3倍

香港置業分行首席聯席董事曾家輝指出，荔枝角宇晴軒第2座低層D室，實用464方呎兩房間隔，以約610萬元易手、實呎13,147元；原業主早於2003年以164.5萬元一手購入，帳面獲利445.5萬元或2.7倍。

明報記者 歐陽慧恩

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