明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
二手放大鏡

香港地產

駿景園成交呎價穩守1萬

【明報專訊】新春假期過後，二手物業交投市况逐漸復常；火炭駿景園2月截至13日暫錄約3宗二手買賣，已追平上月全月宗數，當中不乏長情業主沽貨賺逾一倍成交，平均成交實呎維持於約1萬元水平。區內代理估計，駿景園有望追隨大市成交反彈，做價得以追落後。

3房減價逾一成後 1070萬易手

美聯區域聯席董事呂劍偉表示，駿景園第7座低層A室，實用1041方呎3房1套連工人套房設計，原業主以1200萬元放售，經議價後累減130萬元或11%，以1070萬元易手、實呎10,279元；原業主早於1999年以480萬元購入，持貨26年，帳面獲利590萬元或1.2倍。

呂續指出，駿景園呎價較鄰近屋苑價錢低水，如御龍山近期成交實呎介乎1.2萬元至1.6萬元，意味駿景園具一定反彈空間，料隨交投量回升，做價亦可望上調。

映日灣特色戶售2258萬 業主料輸四成

荃灣映日灣一伙連天台特色戶，實用1216方呎、連176方呎平台及739方呎天台，3房1套連多用途室間隔，以2258萬元售出、實呎18,569元；原業主2019年以3058.5萬元一手購入，帳面蝕800.5萬元或26%，加上當年入市需繳付15%辣稅，連同雜費有可能實蝕約1280萬元或42%，料為屋苑最大蝕讓成交。

市區屋苑方面，資料顯示，天后柏傲山第2座中層B室，實用1136方呎3房1套連士多房間隔，以2200萬元易手、實呎19,366元，料為屋苑3年來呎價首次跌穿2萬元。

原業主2014年以約2974.4萬元一手購入，帳面蝕逾774萬元或26%，原業主英文姓名採普通話拼音，加上當年入市需繳15%辣稅，料屬內地背景，連雜費及發展商優惠，有可能實蝕約1315萬元或44%。

另資料顯示，瑞安房地產（0272）主席羅康瑞兒子羅俊誠，早前以6500萬元透過公司名義，購入淺水灣華景園第1座中層A室，實用2482方呎3房3套連書房等間隔、實呎26,189元；原業主2011年7500萬元購入，帳面蝕1000萬元或13%，連各項使費有可能實蝕約1460萬元或19%。

宇晴軒兩房610萬沽 22年升值近3倍

香港置業分行首席聯席董事曾家輝指出，荔枝角宇晴軒第2座低層D室，實用464方呎兩房間隔，以約610萬元易手、實呎13,147元；原業主早於2003年以164.5萬元一手購入，帳面獲利445.5萬元或2.7倍。

明報記者 歐陽慧恩

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

相關字詞﹕樓價走勢 宇晴軒 映日灣 華景園 柏傲山 駿景園 成交回升 樓市走勢 二手成交 二手放大鏡

上 / 下一篇新聞

保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定
保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定
保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘
保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘
高盛：匯控淨利息收益或有驚喜
高盛：匯控淨利息收益或有驚喜
宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承
宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承
積金易引入改善措施 迎次階段「上線」
積金易引入改善措施 迎次階段「上線」
潘功勝：內地物價消費者需求可更強勁
潘功勝：內地物價消費者需求可更強勁
富達國際劉培乾：科技創新吸金 中國經濟料持續增長
富達國際劉培乾：科技創新吸金 中國經濟料持續增長
往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股
往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股
中銀國際料恒指見25700 看好20股
中銀國際料恒指見25700 看好20股
中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股
中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股
巨無霸寧德集資加碼拓海外
巨無霸寧德集資加碼拓海外
ING料美關稅影響華GDP非想像大 全年經濟望升4.6% 或最早4月初貿談
ING料美關稅影響華GDP非想像大 全年經濟望升4.6% 或最早4月初貿談
冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩
冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩
WSJ：台積電博通 研購英特爾業務
WSJ：台積電博通 研購英特爾業務
初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用
初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用
為建「護城河」申逾110項專利
為建「護城河」申逾110項專利
陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費
陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：手機市佔升 小米Call 13204
金子：手機市佔升 小米Call 13204
楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸
楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸
楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追
楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追
伍禮賢：渣打業績惹憧憬 可提早部署
伍禮賢：渣打業績惹憧憬 可提早部署
涂國彬：特朗普頻出招 支持金價走高
涂國彬：特朗普頻出招 支持金價走高
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
袁國守：AI概念股炒完可再炒
袁國守：AI概念股炒完可再炒
謝偉銓：政府應嚴控經常開支 嚴打濫用浪費
謝偉銓：政府應嚴控經常開支 嚴打濫用浪費
《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
沈永年：珠海親子遊風景古蹟好介紹
沈永年：珠海親子遊風景古蹟好介紹
陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
溫傑：比亞迪集兩大利好 中長線候回調吸
溫傑：比亞迪集兩大利好 中長線候回調吸
袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注
袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注
林少陽：港股今年料一浪高於一浪
林少陽：港股今年料一浪高於一浪
技術取勝：騰訊升穿三角形頂
技術取勝：騰訊升穿三角形頂
李聲揚：為何定息按揭不受歡迎？
李聲揚：為何定息按揭不受歡迎？
蔡金強：人形機械人時代
蔡金強：人形機械人時代
艾雲豪：《理智派生活》登陸Netflix的「破冰意義」
艾雲豪：《理智派生活》登陸Netflix的「破冰意義」
李順威：中歐股市未受累關稅 表現勝美
李順威：中歐股市未受累關稅 表現勝美
劉思明：知乎蠢蠢欲動可留意
劉思明：知乎蠢蠢欲動可留意
瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647
瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647
摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533
摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533
周顯：銀行要客戶回答主營業務 是否有需要？
周顯：銀行要客戶回答主營業務 是否有需要？
王弼：面對憂慮之牆 黃金續閃亮
王弼：面對憂慮之牆 黃金續閃亮
曾淵滄：泡泡瑪特前景佳 現價未到頂
曾淵滄：泡泡瑪特前景佳 現價未到頂
湯文亮：特朗普加關稅 不少人道謝
湯文亮：特朗普加關稅 不少人道謝
陳永傑：金價新高 樓價或追落後
陳永傑：金價新高 樓價或追落後
廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新
廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新
布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發
布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發
王品弟：新盤發力 小陽春將現
王品弟：新盤發力 小陽春將現
朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍
朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍
宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙
宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙
中環灣仔商舖空置率按月微升
中環灣仔商舖空置率按月微升
YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元
YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元
嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%
嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%
皇都戶型多元 交通起居便利
皇都戶型多元 交通起居便利
MPF可加入「多資產」控風險
MPF可加入「多資產」控風險