皇都戶型多元 交通起居便利

明報記者 江俊洋

攝影 蘇智鑫

皇都被視為新世界今年的「重頭戲」，位於社區發展成熟的港島北角，新世界於2020年成功收購皇都戲院及皇都戲院大廈後，現正重建成集住宅、商業、零售於一體的大型綜合項目，並為一級歷史建築的前戲院部分做保育及復修。

設388伙 1房最細306呎

作為住宅部分的皇都，預計關鍵日期為2026年12月，樓花期長約22個月，設有388伙，提供1房至4房分層及特色戶，實用面積介乎306至1522方呎，基座設有總樓面料逾8萬方呎的商場「STATE THEATRE by K11」，由K11作為商場零售顧問，預計2027年啟用。

商場8萬呎 周邊民生配套多

另外，樓盤正門入口預計面向渣華道，周邊均有不少社區民生配套，日常起居購物均便利。

皇都大致分為Signature Zone（27樓以下）及Victoria Zone（27樓或以上），其中發展商早前已推出24伙位於Victoria Zone的3房至4房大單位招標，並搭建參照33樓B2室的4房1套示範單位。

高層單位料享維港海景

上述示範單位實用1246方呎，樓層高度約3米，大廳空間闊落；玄關設多功能組合櫃，能夠收納鞋履及日常用品，飯廳擺放一組8人餐桌及酒櫃，客廳運用「雙面性」（Duo Living） 設計概念，再細分電視區和閱讀區。大廳外連露台，預計可享維港海景，露台配備的壁燈，採用皇都特有的圖案設計，彰顯昔日小上海的獨特魅力。

單位設有4個房間，與大廳同坐向，料皆享海景；其中主人套房以酒店式設計為靈感，大牀可三邊下牀，房內設有一組衣櫃，拉上趟板便是衣帽間，旁邊為套房浴室，以橙色瓷磚為主調，配搭茄士咩色坐廁及面盆，並設多用途鏡櫃。廚房配備Miele配套家電，包括煮食爐、電磁爐，另有西門子4門雪櫃。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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