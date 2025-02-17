YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元

夫婦客2.95萬租維港灣高層3房

九龍區方面，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站維港灣2月至今暫錄約8宗租務成交，其中第2座極高層C室，屬實用688方呎3房間隔，業主以約3.1萬元放租約兩星期，獲外區客洽詢，經議價後減1500元或5%，以2.95萬元成交、實用呎租約43元，據悉新租客為一對夫婦，睇樓兩次後決定承租；業主早於2000年以約433.1萬元購入，享租金回報率約8.2厘。

深灣軒低層兩房租2.08萬 呎租44元

另外，中原區域營業經理麥景培表示，鄰近港鐵佐敦站的半新盤本木，新錄高層B1室租務成交，屬實用236方呎開放式間隔，向東望市景，最新以16,500元租出、實用呎租約70元，新客為內地專才，睇樓後決定租入單位；業主於2020年以約670萬元購入，享3厘租金回報率。

至於港島，香港置業高級聯席董事譚浩智表示，鴨脷洲深灣軒新錄兩房租務成交，為第1座一伙極低層實用475方呎兩房單位、望內園景，業主以2.2萬元放租約一星期後，獲外區客洽詢，經議價後減1200元或5.5%，以2.08萬元獲承租，實用呎租約44元，據悉新租客為母子，睇樓1次後決定承租；由於業主早於2006年斥248萬元購入，享租金回報率高逾10厘。