陳永傑：金價新高 樓價或追落後

如果以中長期作分析，究竟黃金升得快，還是樓價升得多？過去10年金價由每盎司約1100美元，升至現時逾2800美元，漲1.5倍；同期中原城市領先指數CCL，一度由131點升至191.43點（2021年8月）創新高，但見頂後逐步回落，過去10年樓價升幅收窄至約5%。若由2008年金融海嘯後至今計算，黃金升2.7倍，樓價則升1.4倍。10年前，太古城呎價約1.5萬元，每兩飾金只約1.2萬元；但10年後今日，金竟然貴過樓，太古城呎價只約1.4萬元，每両飾金卻升至逾3萬元。從數字去看，「磚頭」升幅看似跑輸黃金，但要留意的是，黃金屬無息收投資工具，買樓就不同，除了可自用，也有投資需求，包括賺取租金。由於樓價回落，現時買樓收租普遍有3、4厘回報，實用程度更勝黃金。

筆者認為，市場對中美貿易緊張局勢的擔憂加劇，將繼續推動金價向上，蛇年金價或挑戰每盎司3000美元。

近年樓價大幅落後於黃金，香港人除了喜愛「買金保值」，亦有買「磚頭」文化，加上減息持續、大批人才來港，為市場注入更多購買力。多項利好因素下，今年樓市具備追落後條件，樓價或隨金價水漲船高。新一份《財政預算案》將於本月26日發表，市場憧憬政府再有穩定樓市措施出台，相信可進一步加強市民入市信心。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]