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經濟
楊智佳 還看今朝

股市最前線

楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸

【明報專訊】港股價量齊升，氣勢相當強。恒生指數上周五上升805點，收報22,620點，主板成交3646億元。全周成交1.49萬億元，與9月30日港股中線見頂當周的1.51萬億元相若，後市要從現水平繼續上升，便需要更大成交推波助瀾。

上周四恒指尾市急速調整，將當日逾600點升幅抹去，但周五高開，短線投資者見到沽壓有限，於是再度炒上。雖然恒指單日急升805點，全日仍出現3次數分鐘下跌逾百點的即市小震倉，反映港股累積升幅已多，部分短線客高位獲利頻率愈來愈高，只不過每次都未形成有如周四的沽壓。

港股市場深度不足，個股換手速度較慢，只要成交一直增加，派對仍能一直開下去，直至某天成交明顯萎縮，大戶擔心出貨困難，便會有更多投資者加入沽貨獲利的行列，可能觸發較深度調整。這種調整風險隨時出現，情况有如去年9月底。

近日強勢的阿里巴巴（9988）（美：BABA）及萬國數據（9698）（美：GDS），其美股上市ADR上周五晚均出現大成交陰燭，獲利盤持續出現。

投資者買阿里健康醫渡當抽獎

地球上沒有另一個股市好像美股一樣，成交非常大、深度非常足、換手率非常高，進場易、離場也易。美股Tesla（特斯拉）（美：TSLA）股價反彈6%時，換手率3.2%；騰訊（0700）單日急升7.4%，換手率只有0.8%。正因為港股深度偏弱，投資者一旦決心離場，便不會很快再進場，亦會要求港股回落至足夠吸引的水平，才會重新炒上。於是，就算港股步向一浪高於一浪，未來仍是上升時間短、呆滯時間長，可能未來一兩年內仍是常態。

大價股、AI領頭羊跑出後，投資者尋求下一批潛在AI股，醫療相關阿里健康（0241）、醫脈通（2192）、醫渡科技（2158）、平安好醫生（1833）上周五升幅介乎18%至29%不等。大家心知肚明，這些股票最終不會全數成功透過AI科技帶動收入急升，投資者買入這類股票心態，是當作大抽獎，或許最終其中一隻、兩隻股跑出。當中，阿里健康背靠與蘋果（美：AAPL）合作的阿里巴巴，技術、資源均較強，抽中獎機會最高，所以上周五最獲得追捧。

這類股份發展AI需時，要揭曉抽中獎與否亦需時，一旦市場短期信心動搖，投資者對此類「AI獎券」比較沒信心，股價回撤幅度可以很深。要買入AI概念股的話，阿里巴巴是穩健的選擇，至於金山雲（3896）、萬國數據累積升幅較多，始終是穩妥受惠AI數據中心投資浪潮的股份，未來繼續炒上的能見度比較高，倘見股價回吐仍可吸納。

港股今年看好AI概念及高息大價股

人民銀行上周五公布，貨幣供應M2按年增長7%，低於預期7.2%增幅。新增貸款5.13萬億元人民幣，比預期4.53萬億元人民幣為高，較去年1月的4.92萬億元人民幣上升4%。今年農曆新年於1月29日開始，至於2024年則於2月10日開始，扣除季節性因素後，今年1月新增貸款不算錄按年增速，惟單月新增貸款接近月均GDP一半，仍是誇張。相比數年前，中國算是有意識控制新增貸款，惟目前已是不能不大幅舉債換取GDP穩定的地步，傳統經濟未見樂觀，港股今年較秤先的，或許只有AI概念及高息大價股，注碼集中一點並非壞事。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[楊智佳 還看今朝]

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