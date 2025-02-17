明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：比亞迪集兩大利好 中長線候回調吸

【明報專訊】比亞迪（1211）是我們看好的汽車相關股之一，主要由於兩大因素，包括自動駕駛解決方案應用提升及海外銷售增加。只是礙於近期集團股價已顯著揚升，建議中長線投資者可等待回調時吸納。

針對首項因素，自動駕駛解決方案應用，集團於2月10日舉行發布會，宣布推出「天神之眼」智駕系統。根據資料，天神之眼系統分為A、B、C三個版本。其中，天神之眼A為三雷射版本（DiPilot 600），主要搭載於豪車品牌仰望；天神之眼B為雷射版（DiPilot 300），主要搭載於騰勢及比亞迪部分車型；天神之眼C為三目版本（DiPilot 100），主要搭載於比亞迪其他車型。

這次特別之處在於支持泊車和高速NOA（Navigate On Autopilot，自動輔助導航駕駛）的天神之眼C，可應用到7萬元（人民幣，下同）級別的海鷗身上（智駕版入門費需6.98萬元），這是電動汽車行業首次將高階智駕下放到相關水平，這反映了比亞迪在大眾市場實現智駕的決心。另外，無圖NOA技術主要依賴於大模型訓練，訓練的愈多，就能更模擬人類駕駛員的駕駛決策。而集團於2024年銷量逾400萬台，遠超其他車企，在規模上已有先天優勢。

今次集團普及化智駕將為行業及自身帶來兩大利好變化。對行業來說，集團擁有廣泛分銷管道，且產品組合覆蓋所有價位車型，是次舉動有望進一步推動智駕的發展及滲透率。而對集團本身，以往比亞迪在智駕方面一直被部分投資者認為是落後於其他造車新勢力，但這次可算是補了短板，有助估值提升。相對以往透過減價爭取市場份額的做法，加入智駕提升產品質素，將更有利收入及盈利。

至於第二項因素，即海外銷售發展，我們認為海外銷售實是比亞迪中長期的業績增長點，可惜基於美國關稅及海外銷售佔比仍較低等因素，投資者或忽略了其中的投資機遇。根據摩根大通的資料，比亞迪的海外工廠將於2025年下半年較後時間完工並開始實現產能上升：繼泰國組裝廠於2024年下半年完工後，集團計畫在今年年底前完成印尼、巴西、匈牙利和土耳其組裝廠建設；這些工廠總計將提供超過50萬輛的產能。由於海外市場的盈利能力更強和增長速度更快，我們認為比亞迪海外業務的估值應高於內地市場業務。

集團預期將於3月24日當周公布2024年四季度業績和舉行業績交流會，我們估計市場會於發布會後上調2025年的業績預測，加上中長線的估值提升，都利好其股價。由於近期集團股價已大幅上升，若未來1個月股價出現回調，或是吸納的好機會。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕財經專欄 溫傑 溫研股海

上 / 下一篇新聞

保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定
保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定
保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘
保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘
高盛：匯控淨利息收益或有驚喜
高盛：匯控淨利息收益或有驚喜
宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承
宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承
積金易引入改善措施 迎次階段「上線」
積金易引入改善措施 迎次階段「上線」
潘功勝：內地物價消費者需求可更強勁
潘功勝：內地物價消費者需求可更強勁
富達國際劉培乾：科技創新吸金 中國經濟料持續增長
富達國際劉培乾：科技創新吸金 中國經濟料持續增長
往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股
往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股
中銀國際料恒指見25700 看好20股
中銀國際料恒指見25700 看好20股
中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股
中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股
巨無霸寧德集資加碼拓海外
巨無霸寧德集資加碼拓海外
ING料美關稅影響華GDP非想像大 全年經濟望升4.6% 或最早4月初貿談
ING料美關稅影響華GDP非想像大 全年經濟望升4.6% 或最早4月初貿談
冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩
冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩
WSJ：台積電博通 研購英特爾業務
WSJ：台積電博通 研購英特爾業務
初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用
初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用
為建「護城河」申逾110項專利
為建「護城河」申逾110項專利
陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費
陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：手機市佔升 小米Call 13204
金子：手機市佔升 小米Call 13204
楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸
楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸
楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追
楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追
伍禮賢：渣打業績惹憧憬 可提早部署
伍禮賢：渣打業績惹憧憬 可提早部署
涂國彬：特朗普頻出招 支持金價走高
涂國彬：特朗普頻出招 支持金價走高
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
袁國守：AI概念股炒完可再炒
袁國守：AI概念股炒完可再炒
謝偉銓：政府應嚴控經常開支 嚴打濫用浪費
謝偉銓：政府應嚴控經常開支 嚴打濫用浪費
《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
沈永年：珠海親子遊風景古蹟好介紹
沈永年：珠海親子遊風景古蹟好介紹
陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注
袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注
林少陽：港股今年料一浪高於一浪
林少陽：港股今年料一浪高於一浪
技術取勝：騰訊升穿三角形頂
技術取勝：騰訊升穿三角形頂
李聲揚：為何定息按揭不受歡迎？
李聲揚：為何定息按揭不受歡迎？
蔡金強：人形機械人時代
蔡金強：人形機械人時代
艾雲豪：《理智派生活》登陸Netflix的「破冰意義」
艾雲豪：《理智派生活》登陸Netflix的「破冰意義」
李順威：中歐股市未受累關稅 表現勝美
李順威：中歐股市未受累關稅 表現勝美
劉思明：知乎蠢蠢欲動可留意
劉思明：知乎蠢蠢欲動可留意
瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647
瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647
摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533
摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533
周顯：銀行要客戶回答主營業務 是否有需要？
周顯：銀行要客戶回答主營業務 是否有需要？
王弼：面對憂慮之牆 黃金續閃亮
王弼：面對憂慮之牆 黃金續閃亮
曾淵滄：泡泡瑪特前景佳 現價未到頂
曾淵滄：泡泡瑪特前景佳 現價未到頂
湯文亮：特朗普加關稅 不少人道謝
湯文亮：特朗普加關稅 不少人道謝
陳永傑：金價新高 樓價或追落後
陳永傑：金價新高 樓價或追落後
廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新
廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新
布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發
布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發
王品弟：新盤發力 小陽春將現
王品弟：新盤發力 小陽春將現
朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍
朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍
宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙
宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙
中環灣仔商舖空置率按月微升
中環灣仔商舖空置率按月微升
YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元
YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元
嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%
嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%
皇都戶型多元 交通起居便利
皇都戶型多元 交通起居便利
駿景園成交呎價穩守1萬
駿景園成交呎價穩守1萬
MPF可加入「多資產」控風險
MPF可加入「多資產」控風險