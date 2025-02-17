《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家

明報記者 劉敬華

現時本港私人普通科門診收費普遍逾350元，部分更可逾400元，若按350元計算，每月就醫一次，一年醫療支出便達4200元，假若每月就診兩次，一年醫療開支便增至8400元。意味如投保於一年免自付費可到普通科門診就醫30次，且保費低於4000元的門診保障，已可鎖定一年的門診醫療開支。然而，目前市場上的門診保險，保費差距可以很大，以是次比較的門診保障為例，一年保費可由488元至11,837元不等。

保費多寡往往受自付額、保障的門診種類和診症次數，以及受保人年齡等因素影響。先談門診保障的門診種類及求診次數，由於大部分受保人較常使用的是普通科，一般受保人較少使用的專科門診收費向來較高，因此大部分門診保障提供的普通科診症次數會較專科為多，部分更可提供物理治療、中醫及跌打等門診保障。若撇除年齡因素，保障的門診種類愈廣，又或保障的診症次數愈多，保費愈高。

受自付額診症次數年齡等影響

以是次比較的門診保障計劃為例，其中保費較高的Avo門診保障Plus計劃，一年可保障普通科、專科、物理治療及中醫等門診診症服務合計100次，並可讓受保人靈活分配各類門診求醫次數，如經常需要到專科就醫，便可將就診次數集中於專科門診，且除物理治療設自付費外，於普通科、專科及中醫就診均不需自付費，該計劃一年保費為4200元，再以上述假設普通科門診收費為350元計算，即受保人一年就診12次便已回本。倘降低就診次數的保障要求，改選Avo門診保障Lite計劃，該計劃一年保障的普通科、專科、物理治療及中醫等門診診症服務合計為30次，其中專科及物理治療設自付費，一年保費便可降至2994元。

談到自付費，所指的是投保人就醫時，即使並未超出一年保障診症上限，每次就診也要額外支付一定金額，可由20元至200元不等。

大部分計劃指定網絡醫生

最近有部分低保費的門診保險，標榜可讓受保人以優惠價就醫，其實即變相支付自付費。以blue WeMedi門診保為例，該計劃涵蓋普通科、專科、物理治療、中醫、跌打、針灸治療、脊醫及牙科等八大類門診，全年不限求診次數，惟每次需支付門診優惠費用，由210元至540元不等，一年保費因而可低至488元。再以350元計算，此計劃的普通科門診優惠費用為235元，即每求診一次可節省115元，一年就醫5次便可慳575元，省下的診金高於一年保費。此類計劃較適合就職公司並未提供門診保障、一年求醫次數不多，以及期望有一定門診保障的人士。

投保人宜按個人實際需要選擇計劃，可參考自身過去一年的門診就醫次數，再比較保費、自付費及各類門診診症次數。還要留意，目前大部分門診保障計劃只保障於指定醫療網絡醫生就診，選擇計劃時應考慮住處附近有否相關網絡醫生，又或家庭醫生是否屬於相關醫療網絡。

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