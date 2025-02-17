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經濟
2025年2月17日星期一
陳大為 世界為觀
投資策略
保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定
保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘
高盛：匯控淨利息收益或有驚喜
宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承
積金易引入改善措施 迎次階段「上線」
潘功勝：內地物價消費者需求可更強勁
富達國際劉培乾：科技創新吸金 中國經濟料持續增長
往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股
中銀國際料恒指見25700 看好20股
中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股
巨無霸寧德集資加碼拓海外
ING料美關稅影響華GDP非想像大 全年經濟望升4.6% 或最早4月初貿談
冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩
WSJ：台積電博通 研購英特爾業務
初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用
為建「護城河」申逾110項專利
陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費
環球經濟數據
金子：手機市佔升 小米Call 13204
楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸
楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追
伍禮賢：渣打業績惹憧憬 可提早部署
涂國彬：特朗普頻出招 支持金價走高
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
袁國守：AI概念股炒完可再炒
謝偉銓：政府應嚴控經常開支 嚴打濫用浪費
《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
沈永年：珠海親子遊風景古蹟好介紹
陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
溫傑：比亞迪集兩大利好 中長線候回調吸
袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注
林少陽：港股今年料一浪高於一浪
技術取勝：騰訊升穿三角形頂
李聲揚：為何定息按揭不受歡迎？
蔡金強：人形機械人時代
艾雲豪：《理智派生活》登陸Netflix的「破冰意義」
李順威：中歐股市未受累關稅 表現勝美
劉思明：知乎蠢蠢欲動可留意
瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647
摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533
周顯：銀行要客戶回答主營業務 是否有需要？
王弼：面對憂慮之牆 黃金續閃亮
曾淵滄：泡泡瑪特前景佳 現價未到頂
湯文亮：特朗普加關稅 不少人道謝
陳永傑：金價新高 樓價或追落後
廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新
布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發
王品弟：新盤發力 小陽春將現
朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍
宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙
中環灣仔商舖空置率按月微升
YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元
嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%
皇都戶型多元 交通起居便利
駿景園成交呎價穩守1萬
MPF可加入「多資產」控風險
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
【明報專訊】先祝各位蛇年財源廣進，身心康泰！
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世界為觀
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《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
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陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
溫傑：比亞迪集兩大利好 中長線候回調吸
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