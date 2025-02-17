楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追

美股標普500指數上周上升1.5%，倫敦富時100指數轉弱升0.2%，德國DAX指數仍漲3.3%，港股恒指更強，單周急升7%。

近期較「弱勢」的美股，自1月27日掀AI大震倉後，目前是慢速回升。從日線圖觀察，短期平均線仍是多頭排列（見圖），投資者仍是主力買入。美股每月均會出現數日調整市，稍後2月、3月仍會面對震盪，每次震盪均形成吸納機會。

投資者情緒反映美股遠未超買

反映美股投資者情緒的AAII調查顯示，截至2月12日（上周三）為止，有47.3%受訪投資者對美股感悲觀，只有28.4%受訪投資者感到樂觀，是牛市少有的悲觀水平。偏偏美股近期再比港股、歐股弱勢，仍位處高位，不見得美股目前接近見頂，原因是投資者情緒反映美股遠未超買。

美股升勢要加速，便要等待減息重臨的時機，屆時或同時出現減息、減稅、經濟增長的憧憬，對美股頗有利，目前這些潛在利好因素均未出現。特朗普要於上任首年支撐美股，彈藥實在多的是，只不過目前處理好關稅，庫房錢多了，才有條件減企業稅。

單月數據不代表高通脹成趨勢

美國上周三公布1月份消費物價指數（CPI）遠高於預期，1月核心CPI按月升0.446%，高於預期的0.3%，當晚美股先跌後回穩，原因是美國實施對外關稅在即，聯儲局今年上半年務必觀察關稅影響才決定重啟減息，注定上半年難有政策變動，令1月通脹數據缺乏決定性。

况且，單一個月的CPI數據不代表高通脹成為最新趨勢，目前工資升幅不見得高，利率高企，高通脹難有理由重演，只是物價基數低的醫療產品及波動大的交通費用推高了單月CPI，要判斷高通脹的證據不足。於是，美股對數據沒有反應。

上周五公布1月零售銷售數據低於預期，聖誕檔期完結後，1月按月下跌0.9%，預期為跌0.2%。剔除汽車與汽油的零售銷售按月跌0.4%，低於預期的增長0.3%。

上述兩項數據多少影響投資者短期信心，即使美股不跌，或許會制約美股短期向上速度。

港股市場與美股市場繼續熱炒AI概念，不同的是，港股正炒作美股一至兩年前先行的AI基建概念，至於美股AI基建正進入疑惑的十字路口，看淡數據中心投資增長的人愈來愈多。反之，各行業開始見到AI贏家出現，能夠利用AI加強業務競爭力的軟件股，是不問價的追捧程度。最近公布亮麗業績的AI概念股包括Palantir（美：PLTR）、Cloudflare（美：NET）及AppLovin（美：APP），只剩Axon（美：AXON）未公布業績。

Axon經營執法及公共安全機構解決方案，軟硬件佔盈利各半，軟件業務便靠AI技術提供增長動力，第四季整體盈利按年增長38%。Cloudflare去年收入增長29%，年度化市盈率可達200倍以上。Axon屬半隻AI概念股，第三季盈利年度化市盈率118倍，與其他AI股的天價估值匹配。稍後Axon公布業績，盈利增長或會推動股價及估值進一步上升，於3月初績前仍可追入。

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[楊智佳 放眼全球]