陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費

我和丈夫正在計劃生小朋友，但我們擔心未來的育兒費用過高，可能會影響現時的生活品質。想請教如何善用資金，幫助分擔將來的育兒開支？

筆者回覆：

生兒育女固然是人生的重要階段，但財務壓力不可忽視，不少人更因種種擔憂而選擇不生小孩。不過，作為父母，我認為和孩子一起生活是十分愉快的事，所以不妨用更務實的角度去探討如何善用手上資金為孩子早作準備，提早規劃和利用資金創造現金流，便能令子女有更多選擇。根據最新的研究報告，從出生到大學階段，小朋友的育兒費用可能高達600萬元，包括嬰兒用品、學費及課外活動等。當然，生活模式、教育質素、是否海外留學等因人而異，金額亦豐儉由人。

用300萬分散配置股債及年金

事實上，300萬元資本可以分散配置於多種資產類別，既能產出現金流，亦有助分散風險，達到長期財務增值的目標。

首先，可將300萬元分為三大類型的投資，分別是40%股票、40%債券和20%年金，這是一個平衡且穩健的配置策略。股票部分主要投資於低波幅的藍籌股或派息穩定的優質股票基金，以期獲得長線的資本增值及股息收入。根據市場的平均股息率約為6厘至8厘。其次，40%的債券部分可選擇高評級企業債券或政府債券及基金，收益穩定且風險相對較低。假設年回報率約為5%，債券還能在市場波動時穩定資本。最後的20%則分配於年金產品，這類產品適合用作長期儲備，保障家庭的固定收入來源。年金每年回報約為4%。

綜合以上配置，整體投資組合的年回報率可達5%以上，每年大約能產生約16萬元的被動收入，足以應付日常子女的教育費用。

採月供策略為長線升學準備

若考慮到海外升學，張小姐每月亦可額外撥出1萬元作定期投資，以進一步增強未來的教育儲備。以平均成本法投資於指數基金、過往年回報大約6%來計算，18年的累積投資金額可達到約380萬元，無論將來海外升學，甚至創業或置業的啟動資金亦有彈性。投資收益與風險並存，家庭應根據自身風險承受能力和財務目標調整資產配置。張小姐應定期檢視投資組合，並根據市場變化和家庭需求適時重新平衡，例如隨着子女成長，可逐步增加債券與現金比重，確保資金穩定。建立穩健的被動收入，不僅能提供經濟保障，還能讓子女擁有更多選擇。透過適當的資產配置與月供策略，張小姐可有效管理財富，為下一代打造穩定未來。如需更專業的規劃，建議諮詢理財顧問。

信達興業董事物業理財專家

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[陳智鑾 理財信箱]