為建「護城河」申逾110項專利

此外，該公司還要避開日本公司的專利，建立自己的專利「護城河」。現時，該公司已獲批出及正在審批之中的專利，合共超過110個。根據過去紀錄，其專利申請的成功率超過95%。該公司大約兩年前開始略有盈利，現時約有10名員工，兩個辦公室分別位於香港科學園及後者的深圳分園。

手機版3軸防震微雲台

厚度需減至6毫米內

但始終因為公司歷史較短，不少一線大品牌對該公司還是抱觀望態度。例如，有些智能手機品牌就只是內部測試其第四代微雲台，還未真正裝在量產的手機。至今該公司的幾款微雲台的累積出貨量合共為數十萬個。該公司希望，其第五代微雲台量產之後，可以在出貨量方面取得大突破。

麥練智估計，除了航拍無人機和運動相機之外，機械人和車載鏡頭未來也可能會裝上具備3軸光學防震功能的微雲台。至於智能手機採用3軸光學防震微雲台的障礙，並不是在後者的重量，反而是在厚度方面。因為現時智能手機的厚度若超過8毫米，部分消費者已經不太接受。

該公司希望，在一兩年後推出其第五代微雲台的瘦身版，適用於智能手機，每條軸的防震角度為正負3度。估計其長度和闊度與現時的第五代微雲台相若；但厚度則必須大減至6毫米以內。要造到這麼纖薄，估計需要轉用一些更高強度和彈性的物料。

[新經濟新天地]