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經濟
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初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用

【明報專訊】光學防震技術能夠減低震動導致拍攝影像變得模糊。但由於重量和體積限制，現時的小型航拍機全都只安裝單軸或2軸光學防震的微雲台。不過，這種情况可能在幾個月後開始改變。有香港初創公司已研發出具備3軸光學防震功能的微雲台，足以應用於小型航拍機上。該公司更希望在一兩年後再推出「瘦身版」，令智能手機也具備3軸光學防震功能。

明報記者 薛偉傑

攝影 黃志東

高瞻創新科技有限公司（Vista Innotech Limited）研發總監麥練智表示，該公司於2017年第三季成立，專研「微雲台」。微雲台是內置在運動相機、穿戴式設備、無人航拍機及智能手機等產品的小型光學防震影像穩定裝置。

該公司2019年推出第一代微雲台，到2020年推出第三代，將防震角度提高到正負5度，重量是5.52克。但由於前三代微雲台體積未夠細，所以未能應用於智能手機，只能應用於運動相機和穿戴式設備。

到2021年底，該公司再推出第四代微雲台，其防震角度為正負3度，重量為2.39克，體積更縮小至16.5×16.5×5.4毫米，連智能手機也可安裝。

應用於運動相機穿戴式設備

相對於其他公司的微雲台，若以相同體積來說，其第四代微雲台防震角度大一倍以上。若以相同防震角度來說，其體積比競爭對手細30%，且成本較低。不過，該公司的前四代微雲台全部都只能支援2軸光學防震。內地某家航拍無人機生產商反映，希望該公司能夠推出具備3軸光學防震功能兼能安裝在小型航拍機內的微雲台。原來，重量在150克以內的小型航拍機現時全部都沒有3軸光學防震功能，只有單軸或2軸光學防震功能。因此，這些小型航拍機在夜間的拍攝質素不及日間。

3軸防震微雲台重6.68克

為此，該公司去年初開始研發第五代微雲台，到去年底完成。現時第五代微雲台其中2條軸的防震角度正負5度，第3條軸的防震角度更達正負8度。其體積是19.6×19.6×10.9毫米，重量6.68克。麥練智表示，其第五代微雲台可應用於重量在150克以內的小型航拍機。他續指出，現時市場上並沒有具備3軸光學防震功能的微雲台，具備相若的3軸光學防震角度的只是傳統雲台，其體積幾乎是該公司的第五代微雲台的10倍，其重量亦至少達20克，是該公司的第五代微雲台的3倍，根本就無法應用於小型航拍機。

獲美國消費電子展創新獎

在1月初於美國舉行的「消費電子展」（CES）中，該公司就憑其第五代微雲台在影像類別中獲得一個創新獎。這也是首間大中華區公司在該類別中獲得創新獎。

麥練智表示，其第五代微雲台的技術研發已經完成，現正在優化設計，希望令生產效率提高、壓低成本。預料其代工廠將會在今年中開始量產，下半年出貨量可達30萬至50萬個，明年更可達100萬個。到2027年其第五代微雲台連同瘦身版（見另文）的總出貨量更可能達到300萬個。

他這麼樂觀，是因為早前已有兩家內地公司承諾落單。其中一家是前述的航拍無人機生產商，另一家則是直播設備生產商，準備安裝在它的手提雲台內。在CES展出之後，又多了兩家運動相機生產商和幾家外國無人機生產商表示有意採購。該公司的第五代微雲台未來還可升級至5軸光學防震功能，即是除了支援3條軸的角度運動之外，再支援X軸和Y軸的線性運動。這只需要修改演算法就行，毋須改動硬件設計，估計最快今年底完成。

[新經濟新天地]

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