冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩

宋林指出，內地企業處於「內捲」（惡性、過度競爭）環境，企業控制成本，居民消費更為謹慎，形成惡性循環，需有較大消費政策來打破，去年當局推出消費券、補貼等過往少見的措施，反映當局已更為重視消費。內地1月公布擴大「兩新」適用範圍，包括增加家電補貼類別、手機等數碼產品補貼等，他認為政策續有擴大空間，內地補貼可選消費品、縮短產品消費周期，從去年效果所見幫助很大。

此外，宋林指改善消費需穩定資產價格，去年9月底以來股市開始平穩，一二線城市房地產價格、交投亦回穩，預期今年房地產價格可以企穩，雖不會有大幅復蘇，但不再下跌已有助穩定居民消費信心。他展望，今年消費增速從3.5%回升至4.5%，若政策強於預期可加快至5%。整體經濟而言，外需仍面臨壓力，政策、中美關係等不明朗因素較多，需要等待政策出台，才能較好地判斷經濟增長趨勢能否加快。

全年或減息0.3厘

貨幣政策方面，宋林認為人行或待3月兩會後，減息降準與其他財政政策一同公布。目前實際利率仍高，有減息空間，預期今年全年再減息0.3厘，降準1個百分點。