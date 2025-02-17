ING料美關稅影響華GDP非想像大 全年經濟望升4.6% 或最早4月初貿談

明報記者 歐陽偉昉

去年內地出口按年增長5.9%，為內地GDP增長貢獻1個百分點。ING預期今年內地出口按年增速降至低單位數至持平，宋林指10%關稅難免減少部分對美出口，不過他認為中美在芬太尼等問題可以有合作空間，達成初步協議對彼此皆有好處，他預計談判時間窗口最早在4月初，屆時TikTok出售期限再次到期，美國就2020年首階段貿易協議執行報告料亦會出台。中國於2020年簽署首階段貿易協議，承諾在2020至2021年增加對美進口，較2017年基準多2000億美元，惟最終未達目標。

稱關稅難避免 惟不會加六成

宋林指出，協議簽署後不久即遇上新冠疫炎疫情，影響內地進口能力，不過2022年後，內地對美整體商品和服務進口回升，其中農產品和能源進口額在協議後一直高於2017年，服務進口亦正在復蘇，只是製造品（manufactured goods）進口受供應鏈去風險、半導體出口限制等影響，一直低於2018年水平。而協議已於2022年到期，宋林認為有機會再有新協議，不過關稅在特朗普經濟理念有重要地位，加上新政府內閣有不少對華鷹派成員，他認為美國對中國加徵關稅不能避免，惟預期至少今年特朗普不會落實曾提出全面加徵六成關稅的提議。

華商將續海外設廠再出口半成品

內地廠商因應美國關稅，近年在墨西哥、東盟、東歐等地設廠生產，向當地出口半成品和機器。不過特朗普月初將墨西哥納入加徵關稅範圍，亦有可能向多國進口貨品徵關稅。宋林認為，對內地出口的間接影響要視乎這些關稅如何實施，不過即使短期有邊際影響，但內地在外地製造的產品、針對市場不只是美國，亦有歐洲、中東等地，而且美國擴大關稅也會促進當地與中國加強貿易關係，因此內地於海外設廠、再出口半成品及機器這發展趨勢仍會持續。

人幣料不會刻意貶值抗關稅

人民幣近期因關稅承受貶值壓力，在岸人民幣上月貶至7.33，一度逼近7.35關這16年低位。宋林預期，今年人民幣波動範圍在7至7.4，較市場預期的7.5至7.6偏強，他認為人行不會刻意以貶值抵消關稅影響，因為美國可相應再加關稅幅度，效用不會太大，而人行保持匯率穩定，亦幫助人民幣擴大用於貿易結算，並保持對進口貨品購買力，有利內需。