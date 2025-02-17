明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

ING料美關稅影響華GDP非想像大 全年經濟望升4.6% 或最早4月初貿談

【明報專訊】美國總統特朗普月初宣布對中國進口貨品加徵10%關稅，對中國經濟的確實影響市場眾說紛紜。ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，加拿大與墨西哥很快就芬太尼、邊境問題與美國達成協議，反映特朗普視關稅為談判手段而非目的，相信中美亦可通過談判減緩關稅，料關稅不會出現六成加幅；另邊廂，自上輪關稅以來，內地低端製造業已開始走出海外，他認為關稅對內地經濟影響，最終將較外界預期會削減一至兩個百分點來得樂觀，料僅減慢今年GDP增幅0.4到0.8個百分點，全年內地GDP增長料為4.6%。

明報記者 歐陽偉昉

去年內地出口按年增長5.9%，為內地GDP增長貢獻1個百分點。ING預期今年內地出口按年增速降至低單位數至持平，宋林指10%關稅難免減少部分對美出口，不過他認為中美在芬太尼等問題可以有合作空間，達成初步協議對彼此皆有好處，他預計談判時間窗口最早在4月初，屆時TikTok出售期限再次到期，美國就2020年首階段貿易協議執行報告料亦會出台。中國於2020年簽署首階段貿易協議，承諾在2020至2021年增加對美進口，較2017年基準多2000億美元，惟最終未達目標。

稱關稅難避免 惟不會加六成

宋林指出，協議簽署後不久即遇上新冠疫炎疫情，影響內地進口能力，不過2022年後，內地對美整體商品和服務進口回升，其中農產品和能源進口額在協議後一直高於2017年，服務進口亦正在復蘇，只是製造品（manufactured goods）進口受供應鏈去風險、半導體出口限制等影響，一直低於2018年水平。而協議已於2022年到期，宋林認為有機會再有新協議，不過關稅在特朗普經濟理念有重要地位，加上新政府內閣有不少對華鷹派成員，他認為美國對中國加徵關稅不能避免，惟預期至少今年特朗普不會落實曾提出全面加徵六成關稅的提議。

華商將續海外設廠再出口半成品

內地廠商因應美國關稅，近年在墨西哥、東盟、東歐等地設廠生產，向當地出口半成品和機器。不過特朗普月初將墨西哥納入加徵關稅範圍，亦有可能向多國進口貨品徵關稅。宋林認為，對內地出口的間接影響要視乎這些關稅如何實施，不過即使短期有邊際影響，但內地在外地製造的產品、針對市場不只是美國，亦有歐洲、中東等地，而且美國擴大關稅也會促進當地與中國加強貿易關係，因此內地於海外設廠、再出口半成品及機器這發展趨勢仍會持續。

人幣料不會刻意貶值抗關稅

人民幣近期因關稅承受貶值壓力，在岸人民幣上月貶至7.33，一度逼近7.35關這16年低位。宋林預期，今年人民幣波動範圍在7至7.4，較市場預期的7.5至7.6偏強，他認為人行不會刻意以貶值抵消關稅影響，因為美國可相應再加關稅幅度，效用不會太大，而人行保持匯率穩定，亦幫助人民幣擴大用於貿易結算，並保持對進口貨品購買力，有利內需。

上 / 下一篇新聞

保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定
保監：醫保愈做愈蝕 檢討產品架構 可引入共付保費防濫用 需考慮不礙商業決定
保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘
保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘
高盛：匯控淨利息收益或有驚喜
高盛：匯控淨利息收益或有驚喜
宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承
宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承
積金易引入改善措施 迎次階段「上線」
積金易引入改善措施 迎次階段「上線」
潘功勝：內地物價消費者需求可更強勁
潘功勝：內地物價消費者需求可更強勁
富達國際劉培乾：科技創新吸金 中國經濟料持續增長
富達國際劉培乾：科技創新吸金 中國經濟料持續增長
往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股
往績回顧：富達國際田笛兩個月前已看好中資科網平台股
中銀國際料恒指見25700 看好20股
中銀國際料恒指見25700 看好20股
中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股
中銀國際白韌5周前已看好中資科技龍頭股
巨無霸寧德集資加碼拓海外
巨無霸寧德集資加碼拓海外
冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩
冀加碼谷內需 料今年內地樓價企穩
WSJ：台積電博通 研購英特爾業務
WSJ：台積電博通 研購英特爾業務
初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用
初創推3軸防震微雲台 小型航拍機可用
為建「護城河」申逾110項專利
為建「護城河」申逾110項專利
陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費
陳智鑾：善用手上資金創造被動收入 分擔育兒費
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：手機市佔升 小米Call 13204
金子：手機市佔升 小米Call 13204
楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸
楊智佳：萬國數據金山雲倘回吐可吸
楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追
楊智佳：Axon擁AI概念 業績前可追
伍禮賢：渣打業績惹憧憬 可提早部署
伍禮賢：渣打業績惹憧憬 可提早部署
涂國彬：特朗普頻出招 支持金價走高
涂國彬：特朗普頻出招 支持金價走高
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
陳大為：美股可考慮減持 泊黃金日圓
袁國守：AI概念股炒完可再炒
袁國守：AI概念股炒完可再炒
謝偉銓：政府應嚴控經常開支 嚴打濫用浪費
謝偉銓：政府應嚴控經常開支 嚴打濫用浪費
《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
《幫你格價》：門診保險收費差距大 宜貨比三家
沈永年：珠海親子遊風景古蹟好介紹
沈永年：珠海親子遊風景古蹟好介紹
陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
陳正犖：央行本周或減息 澳元0.613有支持
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
許健生：《哪吒2》重塑中國數字創意文化產業
溫傑：比亞迪集兩大利好 中長線候回調吸
溫傑：比亞迪集兩大利好 中長線候回調吸
袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注
袁國守：習近平擬開會撐民企惹關注
林少陽：港股今年料一浪高於一浪
林少陽：港股今年料一浪高於一浪
技術取勝：騰訊升穿三角形頂
技術取勝：騰訊升穿三角形頂
李聲揚：為何定息按揭不受歡迎？
李聲揚：為何定息按揭不受歡迎？
蔡金強：人形機械人時代
蔡金強：人形機械人時代
艾雲豪：《理智派生活》登陸Netflix的「破冰意義」
艾雲豪：《理智派生活》登陸Netflix的「破冰意義」
李順威：中歐股市未受累關稅 表現勝美
李順威：中歐股市未受累關稅 表現勝美
劉思明：知乎蠢蠢欲動可留意
劉思明：知乎蠢蠢欲動可留意
瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647
瑞銀亞洲：大市急升成交旺 港交所購28647
摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533
摩根大通亞洲：美匯高位回落 歐美購10533
周顯：銀行要客戶回答主營業務 是否有需要？
周顯：銀行要客戶回答主營業務 是否有需要？
王弼：面對憂慮之牆 黃金續閃亮
王弼：面對憂慮之牆 黃金續閃亮
曾淵滄：泡泡瑪特前景佳 現價未到頂
曾淵滄：泡泡瑪特前景佳 現價未到頂
湯文亮：特朗普加關稅 不少人道謝
湯文亮：特朗普加關稅 不少人道謝
陳永傑：金價新高 樓價或追落後
陳永傑：金價新高 樓價或追落後
廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新
廖偉強：順應科技洪流 代理經營大革新
布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發
布少明：觀望《預算案》 新盤蓄勢待發
王品弟：新盤發力 小陽春將現
王品弟：新盤發力 小陽春將現
朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍
朗天峰加推70伙 個別提價6% 折實均呎1.1萬 3日收逾5000票超購25倍
宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙
宏安今年推3市區新盤 涉逾450伙
中環灣仔商舖空置率按月微升
中環灣仔商舖空置率按月微升
YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元
YOHO WEST兩房租1.5萬 呎租37元
嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%
嘉熙開放式戶連租約338萬沽 業主蝕37%
皇都戶型多元 交通起居便利
皇都戶型多元 交通起居便利
駿景園成交呎價穩守1萬
駿景園成交呎價穩守1萬
MPF可加入「多資產」控風險
MPF可加入「多資產」控風險