宏利：保險私隱度高過遺囑 助傳承

招募高才通 易與內地客溝通

調查指出，52%受訪者擔心財富分配引發家庭爭端，為財富承傳的最大擔憂，麥文傑稱，物業、公司等非流動資產不易分拆予多個承繼人，保險可有助平均分配資產，他指有個案為例，擁有物業的客戶，可以購買大額人壽保險，身故賠償與物業價值接近。

去年首三季，宏利來自非本地居民的個人壽險新做保單年度化保費（APE）按年上升71.94%，高於市場的21.8%。麥文傑指出，集團產品有部分功能為內地保險未有提供，受內地客戶歡迎，例如該行有3款產品提供保單暫託選項，客戶可安排承繼人在到達指定歲數才轉移保單，避免年幼的承繼人無能力管理資產的問題。

另外，麥文傑表示，他們有不同品種儲蓄保單，以切合內地客戶需要，包括可隨時讓客戶提取保單利益，或安排較大槓桿比例的保單，有信心及後內地訪客業務增長，可繼續優於同業。宏利現時約有萬名代理，他指該行持續招募高才通（TTPS）、在港畢業內地生（IANG）人才，他們與內地客戶更易溝通，有助推動內地訪客業務，展望今年整體代理可實現雙位數增長目標。