保單演示利率擬7月設限 港元單最高6厘

首年佣金設限仍需與業界溝通

保監局亦擬就保險中介人佣金在首年獲得比例設定上限，署理行為監管部主管吳維權指出，因為涉及10多萬從業員的生計，仍需要時間與業界溝通。他表示，設定上限是希望保險代理與客戶保持長線關係，另外部分保險經紀將九成以上從保險公司獲得的佣金，給予無牌的客戶轉介人，當中涉及轉介人無牌保險銷售活動，因此設定上限以防止大額轉介費用。

2021年底保監局已在投資相連保險率先引入首年佣金上限50%規定，吳維權指及後投連險新做業務下跌，雖有加息等因素影響，但對業界產生心理影響。不過他指當局在去年第四季才開始與業界討論就其他保險產品引入首年佣金上限規定，目前雙方互動良好，對最終成功落實審慎樂觀，當局現時維持最高65%上限的建議。

行政總監張雲正表示，內地近年下調利率，人民幣貶值吸引內地訪客疫後來港購買多元貨幣分紅保單急增，今年首三季內地訪客佔本港個人壽險新做保單保費27%，內地以外的非本港居民更佔約37%。他稱，加強監管不只為維持市場可持續發展，內地監管機構亦表達希望保監局配合處理不良銷售問題，因為內地客戶不熟悉香港保險產品，若他們投保時獲得不正確的信息，未來回報達不到期望，最終內地客戶會向內地監管部門尋求協助。