薛偉傑：哪吒破百億 榮耀送10億

國產智能手機品牌榮耀（HONOR）作為《哪吒2》官方合作伙伴，在2月13日晚上該片總票房突破100億元時，隨即宣布推出「哪吒破百億 榮耀送10億」的優惠活動，向這部國漫致敬，同時更希望刺激該公司銷售額。

消費者攜帶《哪吒2》電影票根或購票紀錄，在榮耀線上或線下門店購買榮耀300系列等多款智能手機，以及手提電腦、平板電腦、智能手表等產品，都可以獲得榮耀提供最高300元補貼，同時照常享受國家提供的15%「以舊換新」補貼。

此外，消費者可以繼續透過參與「哪吒AI換臉挑戰賽」來贏取購機券，形成「票房愈高、福利愈厚」的滾雪球效應。

其實，去年12月23日，榮耀已宣布成為《哪吒2》官方合作伙伴，同步開啟榮耀魔法科技年貨節活動。在年貨節期間，全國逾2000間榮耀專門店都迎來店面煥新，哪吒視覺元素裝飾立體鋪開。部分門市還進駐了哪吒主題的「榮耀AI魔法市集」活動，以沉浸式互動為用戶帶來打卡體驗。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]