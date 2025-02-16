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2025年2月16日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
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【明報專訊】朋友邀請我參加一個格萊珉銀行（Grameen Bank）社會金融的研討會。這活動源自孟加拉，Grameen是孟加拉語「鄉村」的意思。這微貸對象是貧困的個體戶尤其是婦女，貸款不需要抵押。
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