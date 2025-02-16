巴郡上季蘋果持倉不變 沽美銀花旗

Bill Ackman加倉Nike

巴郡提交的13F報告顯示，第四季持倉市值2670億美元，按季升約0.38％，其中蘋果持股維持3億股，市值730億美元，按季增50億美元。不過，巴郡連續3季減持美銀（美：BAC），上季減倉14.72％至6.8億股，佔資產組合比重降至8.9％，仍為第三大持倉，期內亦減持花旗（美：C）73.5％至1464萬股。另外，巴郡早前披露，該行於2月7日增持西方石油（美：OXY）至2.65億股，佔資產組合4.63％，為第六大持倉。

此外，著名投資者Bill Ackman旗下對冲基金則於去年第四季進一步增持Nike（美：NKE）股份15.29％，連續3季加倉，持股升至逾240萬股，市值為14.2億美元，但減持希爾頓酒店（美：HLT）26.18％，持倉總市值13.44億美元，按季跌2.7％。

拼多多被基金減倉39億美元

不少對冲基金已披露截至去年底持倉，彭博社分析1037家對冲基金倉位，顯示去季亞馬遜（美：AMZN）為持倉市值增加最多的股票，達到130億美元，去季人工智能熱潮回落，對冲基金轉向投資其他科技巨頭，期內有218隻基金加倉或首次買入亞馬遜，亦為歷來新高。

去季基金減持市值最多的股票為拼多多（美：PDD），合計被減倉39億美元。截至去年底，對冲基金持倉最重行業為科技股，佔比22％，金融股份佔比15％排第二，而健康護理股份為減持最大行業。