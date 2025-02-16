OpenAI拒馬斯克收購掀罵戰

【明報專訊】OpenAI昨日正式公布，董事會一致否決馬斯克所提974億美元收購建議，引發雙方隔空罵戰，主席Bret Taylor稱馬斯克收購嘗試是為破壞競爭對手，任何潛在重組都要加強其非營利性質，以及通用人工智能（AGI）造福全人類的使命。代表馬斯克為首財團的律師Marc Toberoff則發表聲明，表示對出價被拒並不感意外，批評OpenAI所謂「重組」只是以低價出售業務，讓董事及行政總裁Sam Altman等人受惠。
指收購建議不符最佳利益
CNBC引述OpenAI代表律師William Savitt向Marc Toberoff致送的函件指出，OpenAI董事會認為收購建議不符合OpenAI使命的最佳利益，並稱馬斯克大肆宣傳的收購建議根本並非正式出價。Toberoff則表示，董事會負有嚴格的受託責任，要代表慈善機構仔細考慮有關出價，因該慈善機構出售的是牟利企業的控制權。
OpenAI在去年底公布將擴大牟利部門，非牟利部門不再擁有監督權。Toberoff指Bret Taylor雖稱OpenAI為非賣品，但OpenAI控制牟利企業，其重組的目標只是讓Sam Altman等人受惠，並非惠及慈善機構，批評是一項典型的自私交易，更質疑如何對全人類帶來好處。
xAI洽新融資 估值或達750億美元
與此同時，馬斯克繼續擴大旗下人工智能公司xAI的投資，彭博引述消息人士稱，xAI正與紅杉資本和Andreessen Horowitz等現有投資者磋商，進行新一輪100億美元融資，屆時估值可能升至750億美元。xAI去年12月剛完成60億美元融資，若新一輪落實，xAI累計融資額將增至224億美元。
另外，消息人士指xAI將與戴爾（美：DELL）達成伺服器採購協議，以支援研發Grok AI模型，料涉資超過50億美元。伺服器將搭載Nvidia（英偉達）（美：NVDA）的GB200圖像處理器，預計於年內交付。消息帶動戴爾上周五最多升6％，收市報116.88美元，升3.74％。